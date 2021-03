Difunden video de Clara Luz Flores con Keith Raniere, líder de NXIVM

NUEVO LEÓN.-El medio Proceso dio a conocer un video de la actual candidata de la coalición "Juntos Haremos Historia por Nuevo León" a la gubernatura del estado, Clara Luz Flores Carrales, con el líder de la secta NXIVM, Keith Raniere.

Flores Carrales previamente había comentado que que no conocía el nombre de la organización y que no se había relacionado de forma directa con su principal líder.

“Para empezar yo no sé qué sea NXIVM, yo lo único que sé es que NXIVM no es ese que tú dices, yo tomé un curso de superación personal, yo a las personas que conocí son a las personas que estaban aquí en Monterrey, yo no conocí nada más. (Emiliano Salinas y Keith Raniere) no son de aquí de Monterrey”, respondió en entrevista con el periodista Julio Hernández López.

El video difundido por Proceso indica que el material forma parte de la serie "Conversaciones con Keith Raniere", una serie de charlas y entrevistas que el líder del culto sexual sostenía con los miembros más relevantes.

El 27 de marzo de 2018 Raniere fue detenido en una suntuosa villa de México, ya que se encontraba fugitivo luego de que el diario The New York Times revelara las experiencias de mujeres que abandonaron el grupo.

A lo largo de más de dos décadas, Keith Raniere de 60, promovió supuestos planes de autoayuda bajo la compañía NXIVM, la cual había fundado y contaba con presencia en Canadá, Estados Unidos, México y países sudamericanos.

Su sede se ubicada en el estado de Nueva York, desplegando una trama de estafa piramidal donde se obligaba a los clientes a comprar cursos extras a altos costos e invitar a otros para "ascender" de rango y "disfrutar" de privilegios.

Rosa Laura Junco, —hija del propietario del diario Reforma, Alejandro Junco—, tambén ocupaba el quinto puesto en la línea jerárquica de la hermandad DOS (Dominante Sobre Sumiso en español) y era la encargada de guardar el material comprometedor que se empleaba para chantajear a las reclusas y tenerlas bajo sumisión.

Una de las testigos que denunció al líder de la secta, declaró a la justicia norteamericana que Rosa Laura Junco tenía dos casas valuadas en millones de pesos que utilizaba para hacer reuniones con las mujeres cercanas a Keith. Ahí, se practicaban rituales (eran marcadas con una barra incandescente de hierro en la pelvis con las iniciales del líder) y se les tomaban fotografías de sus cuerpos desnudos.

Raniere fue sentenciado el año pasado a 120 años de prisión por convertir a algunos seguidores en esclavos sexuales marcados con sus iniciales.

El juez federal de distrito Nicholas Garaufis dictó la sentencia en un tribunal federal de Brooklyn después de una larga audiencia con declaraciones de víctimas de una conspiración de tráfico sexual que resultó en la condena de Raniere.

Los fiscales habían buscado cadena perpetua, mientras que los abogados defensores dijeron que debería enfrentar 15 años tras las rejas.

Raniere, de 60 años, no había mostrado ningún remordimiento, y sus abogados le dijeron al juez antes de la sentencia que su cliente no lamentaba "su conducta ni sus decisiones".

La sentencia culminó varios años de revelaciones sobre el programa de Raniere, NXIVM, que cobraba miles de dólares por cursos de superación personal solo por invitación en su sede cerca de Albany, Nueva York, junto con sucursales en México y Canadá.

Los seguidores incluían millonarios y actrices de Hollywood dispuestos a soportar la humillación y prometer obediencia al acusado como parte de sus enseñanzas.