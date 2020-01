Diego Barrales, el experto en arañas que aclara todas tus dudas por las redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.-Con el propósito de difundir información relacionada con los arácnidos de importancia médica, así como ayudar a las personas a reconocer amenazas reales de organismos potencialmente peligrosos, nace la cuenta @Arachno_Cosas, a cargo del biólogo Diego Barrales Alcalá.

El perfil cuenta con 66 mil seguidores y ha logrado presencia en 30 países del mundo. Resuelve las dudas de los usuarios que quieren saber si los escorpiones o arañas que aparecen en casa son venenosos, “gracias a esta cuenta la gente ha dejado de matar arañas”, aseguró.

Diego Barrales es biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y actualmente realiza un doctorado en la Colección Nacional de Arácnidos del Instituto de Biología de la UNAM. Su gusto por estas especies siempre ha existido, tienen un papel fundamental en el equilibrio ecológico al mantener el control sobre otros organismos como las cucarachas. “De las cinco mil especies de arácnidos que existen en México, menos del uno por ciento son venenosas o dañinas para el ser humano. Mucha gente mata a las arañas por temor, sin saber que son inofensivas”.

Refirió que México es un país diverso en arácnidos y aquí se encuentra una gran variedad de ellos, alrededor de tres mil 500 especies, de ahí la importancia de difundir información verídica sobre las especies para protegerlas. Existen grupos de los que se conoce poco, “reconocerlos en el día a día nos ayudará a interactuar con ellos, ya que menos del 0.3 por ciento de las arañas en el mundo son consideradas de importancia médica”.

El desconocimiento sobre los arácnidos ha provocado destruir con un chanclazo la diversidad y, sobre todo, acabamos con un eslabón importante de la cadena alimenticia.

El biólogo más famoso de twitter trabaja actualmente en divulgar la mayor información que pueda sobre la especie, no sólo en su red social, también en revistas y otros canales. Asegura que @Arachno-Cosas ha servido para acabar con diversas fake news porque consultaban la cuenta para desmentir la información.

Explica que pese a los prejuicios que hay respecto a los arácnidos no es necesario matarlos cuando los encontramos en casa, lo mejor es dejar en paz a la araña, “ni siquiera se dan cuenta de nuestra existencia, no les importa, las arañas no depredan humanos, es muy importante destacar que no son agresivos o violentos”.

Si la dejamos seguramente se va ir aunque afirmó que en ciertas ocasiones será necesaria la reubicación de ciertos especímenes: los que son de importancia médica (que su veneno requiere atención de un médica), pero en su mayoría su veneno no representa ningún riesgo, “recomiendo que las saquen de la casa. Para evitar riesgos es fácil recogerlas con un vaso y una hoja de papel», explicó el aracnólogo.

¡Hola, @DanielSol_! Gracias por compartir. Se trata de una tarántula del género #Brachypelma. No es considerada de importancia médica #NIM✔️ Es un espécimen increíble :) https://t.co/g3SyARIVQ4 — Soy aracnólogo, pregúntame lo que quieras (@Arachno_Cosas) January 19, 2020

Como medida de precaución, lo mejor será hacer limpieza general en casa, revisando o desechando objetos que estén arrumbados, empolvados o ya no se usen.

Hay que separar las camas de las paredes, revisar detrás de las cabeceras y evitar que las cobijas arrastren o dejarlas destendidas. También es importante revisar la ropa y los cajones.

Así que la próxima vez que encuentres un arácnido no le des el chanclazo, mejor tómale una foto y envía un tuit a la cuenta del aracnólogo, indicando la ciudad, región o país en el que fue tomada la imagen, aumenta tus conocimientos y piérdeles el miedo.