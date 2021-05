Día del Psicólogo: "Un abrazo al alma", así describe Francis a su profesión

HERMOSILLO, Sonora.- "Un abrazo al alma", así describe la psicóloga clínica Francis del Real Hernández su profesión como terapeuta, la cual ha desempeñado durante sus últimos 21 años de vida, promoviendo siempre la importancia de la salud mental en sus pacientes y seguidores.

"Hay una frase que dice, 'tal vez lo más importante para una persona no es ser amada, sino comprendida', y creo que eso es la terapia, es escuchar, acompañar, conocer sin juzgar, comprender, es como un abrazo al alma, yo creo", mencionó orgullosa.

Francis contó que fue durante la preparatoria donde conoció la carrera de psicología gracias a una maestra suya, quien la inspiró a quererse dedicar a ello.

Lamentablemente, admitió, cuando comentaba su sueño a amigos y conocidos, todos siempre intentaban desanimarla ante la poca aceptación que había sobre temas de salud mental hace dos décadas.

La Psicóloga Francis del Real Hernández durante una conferencia.

"Cuando decía que quería estudiar psicología no encontré una sola persona que me alentará, siempre me ponían muchos peros, me decían que me iba a volver loca, que me iba a envejecer de tantos problemas", recordó riendo.

"Fueron mis padres los únicos que me apoyaron", compartió, "ellos nunca me pusieron un obstáculo, me dijeron que me apoyaban, y aunque sé que tal vez en el fondo no estaban muy felices, me apoyaron totalmente", contó nostálgica.

Después de terminar su carrera, Francis tuvo que pasar por diferentes etapas profesionales antes de dedicarse a la terapia psicológica, no obstante, jamás desertó de la idea de poner su consultorio, ya que estaba convencida de su lugar era al lado de los pacientes.

"Yo siempre me quise dedicar a esto, a la terapia, pero no fue tan sencillo dar ese paso, porque sales de la carrera, buscas que hacer, y de alguna manera tomamos las oportunidades que se nos presentan, pero yo sabía que nada me llenaba más que estar con los pacientes", afirmó.

"Mi primer trabajo fue como maestra de Kinder, ahí empecé a acercarme a los niños, a las familias, empecé a atenderlos, a reconocer las problemáticas y después a dar 'escuela para padres', pero sin quitar el dedo del renglón de que en algún momento pondría mi consultorio", expresó.

Fue con el tiempo que Francis pudo por fin ver materializado su sueño, atendiendo a la fecha a miles de familias, niños, parejas y personas que han sabido con la terapia, encontrar un refugio donde dejar escapar sus problemas y ordenar sus ideas para superar los obstáculos que les presenta la vida.

Manifestó sentirse contenta de ver como hoy en día las nuevas generaciones han sabido adoptar la salud mental como una parte más de la canasta básica, siendo ese un impulso muy importante para ella como profesionista, ya que está convencida que parte fundamental del amor propio es conocer las fortalezas y debilidades de uno mismo, a través de la terapia y el auto conocimiento.