Detienen en CDMX a implicado en homicidio del ex gobernador Aristóteles Sandoval

JALISCO, México.-Uno de los presuntos implicados en el homicidio del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, fue capturado este domingo en la Ciudad de México, informó el fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz.

Se trata de José Manuel "S", quien cuenta con dos órdenes de aprehensión, una por homicidio calificado y otra por encubrimiento; aunque se sabe que el detenido laboraba en el sitio donde fue asesinado el ex mandatario estatal.

Personal de la Fiscalía de Jalisco, en colaboración con la Fiscalía General de la Ciudad de México, cumplimentó la tarde de este domingo ambos mandatos judiciales tras obtenerse los indicios suficientes para determinar que el sujeto se encontraba en la capital del País.

En un operativo conjunto, autoridades de Jalisco y la Ciudad de México capturaron al hombre señalado y fue trasladado a Puerto Vallarta con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco para ponerlo a disposición del Juez de Control que sigue el proceso.

Asesinato de Aristóteles Sandoval

Sandoval Díaz fue asesinado el 18 de diciembre de 2020 en el bar Distrito 5 de Puerto Vallarta y hasta ahora 13 personas (todas empleadas del bar) fueron sentencias por el delito de encubrimiento al participar en la alteración de la escena del crimen. Sin embargo, todas están libres tras pagar las multas que les fueron impuestas.

Aunque la Fiscalía asegura haber identificado a los dos autores materiales del crimen (un hombre y una mujer) y tener ordenes de aprehensión en su contra, aún no se logra dar con su paradero.

Según el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, el asunto está resuelto porque se sabe quién asesinó a Sandoval Díaz y solo falta capturarlos. Del o los autores intelectuales del crimen y el móvil de este, aún no se revela información e incluso el ex fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís, señaló en su momento que hasta no capturar a los autores intelectuales se podría obtener más información al respecto.