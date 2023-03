Detienen al jefe de seguridad de La Polar por su participación en asesinato de comensal

CDMX.- Sergio "N", alias "El Serch", fue detenido por elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México en el estado de Michoacán, al ser uno de los presuntos responsables del homicidio de un parroquiano de la birriería La Polar el pasado mes de enero.

El acusado era el jefe de seguridad de La Polar y según las investigaciones golpeó y ordenó que otros meseros dejarán el cuerpo sobre la calle, donde minutos más tarde murió a raíz de los golpes que recibió.



Antonio Monroy, de 59 años de edad, acudió la noche del domingo al restaurante La Polar, en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, y horas después perdió la vida.

Su acompañante, Adriana, denunció en una transmisión en vivo en redes sociales que era golpeado por los meseros, y según las primeras declaraciones, fue porque se negó a pagar la cantidad de propina que le exigieron los meseros.



Consta en la carpeta de investigación FICUH/CUH-2/UI-2C/D/00047/01-2023, que presuntamente uno de los meseros —a quien una de las testigos y acompañante de la víctima identificó como Pedro—, ya los conocía y tenían "problemas". Ambos llegaron a cenar y los trataron mal, pero no le dieron importancia.



Sin embargo, al momento de pagar el monto que no superaba mil pesos, los meseros le exigieron pagar eso y poco más de 50% del consumo total de propina. La narrativa es que la víctima se negó argumentando un mal servicio y maltrato, y fue entonces que la riña empezó.



Parte de la golpiza fue captada y transmitida en vivo a través de Facebook por la acompañante de Antonio.



La Fiscalía capitalina ya cuenta con órdenes de aprehensión en contra de Sergio "N" alias "El Serch" y de otro empleado de La Polar, por el homicidio de Antonio Monroy ocurrido el 8 de enero pasado.



El otro implicado es Carlos "N", guardia del restaurante adscrito al Cusaem, quien junto al "Serch" fueron captados por las cámaras de seguridad cuando arrastraban el cuerpo de la víctima afuera del estacionamiento ubicado en la colonia San Rafael.



De acuerdo con lo asentado en la carpeta de investigación CI-FICUH/CUH-2/UI-2 C/D/0047/01-2023, la víctima, Antonio "N" de 59 años, acudió al negocio en compañía de su amiga Adriana. La mujer declaró que después de una discusión que tuvieron por la cuenta, los empleados se lo llevaron a una especie de bodega del restaurante para golpearlo.



La alcaldía Cuauhtémoc colocó sellos de clausura en el restaurante La Polar, en donde este domingo fue asesinado un hombre. Personal acudió a este lugar para colocar los letreros de suspensión de actividades.



En un video en sus redes sociales la alcaldesa Sandra Cuevas adelantó esta clausura.

Me voy a encargar jurídicamente de que este lugar no vuelva a abrir sus puertas. Ahorita ya está cerrado y le vamos a dar continuidad, porque este lugar, que se abrió hace muchos años y que era visitado por miles de personas, causó una tragedia. No lo voy a permitir y voy a actuar jurídicamente para que este lugar no vuelva a abrir sus puertas", dijo.