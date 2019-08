Detienen a ex Auditor de Nayarit por falsificación de documentos

Cd. de México.-El ex Auditor Superior de Nayarit, Roy Rubio Salazar, fue detenido este miércoles por elementos de la Fiscalía estatal para ser investigado por el presunto delito de falsificación de documentos.



Aunque la Fiscalía local todavía no confirma la detención, una fuente al interior de la institución autónoma aseguró que el ex funcionario sí fue capturado, y la información se oficializará en un par de horas.



Se presume que Rubio Salazar ya fue trasladado al Cereso "Venustiano Carranza", en la capital Tepic, donde esperará que en las próximas horas sea presentado ante un juez de control.



La acusación del ciudadano Francisco "N", agraviado por la presunta falsificación, obligó a Rubio Salazar a defenderse legalmente desde Jalisco.



Además de este delito, el funcionario en tiempos del ex Gobernador Roberto Sandoval también tiene abierto un procedimiento en el Congreso estatal por presuntas irregularidades durante su función que inició en 2013.

La misma Legislatura decidió separarlo de su cargo en 2017, pese a que tenía cuatro años más para ejercerlo, según una reforma que se dio en tiempos del ex Mandatario priista.

El ex Auditor también enfrenta una denuncia por cohecho, presentada por Rodrigo González Barrios, por aceptar una Notaría Pública cuando tenía el cargo.

Asimismo, otro expediente está abierto en el fuero común en su contra por presuntamente extraer la documentación de bienes patrimoniales de Roberto Sandoval en la Auditoría.

Esta aprehensión se suma al hilo de otros funcionarios de esa misma administración que han caído por diversos delitos, como en febrero pasado pasó con tres ex servidores por el presunto desvío de 79 millones de pesos del Fondo Industrial del Estado de Nayarit (Fonay).



Se trata de Federico Gutiérrez, ex titular de la Secretaría del Trabajo, y Alejandro Hernández y Lázaro Valero, ambos ex titulares del Fonay.