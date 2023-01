Detención de Ovidio Guzmán no fue tema con Biden en trayecto de una hora del AIFA a Polanco, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-Durante el trayecto de una hora desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) al hotel en Polanco en donde se hospeda el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no hablaron de la detención de Ovidio Guzmán López, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario narró que los temas que se abordaron en esa charla posterior al arribo ayer de Biden a México en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, giraron en torno al tema migratorio y de la integración económica de América del Norte.

El otro tema (detención de Ovidio) no se planteó, no es eso. Nuestros adversarios simplifican mucho las cosas, todo lo ven de manera politiquera, pragmática, no saben de principios, de ideales”, dijo.