Detectan bacteria mortal en hospitales de Tabasco

Una bacteria llamada Acinetobacter Baumannii que fue detectada el pasado 19 de mayo en el Hospital de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús", ha causado la muerte de tres personas y mantiene bajo vigilancia a dos más, informó, Víctor Manuel Narváez Osorio, director de este nosocomio.

En entrevista, Narváez Osorio, explicó que fue personal especializado de este centro médico que localizó en un paciente esta “superbacteria” que son resistentes a los antibióticos y desde entonces se puso una mayor atención en el tema y hasta el momento son seis personas las infectadas: 3 perdieron la vida, 2 están en observación y una más ya se encuentra fuera de de peligro.

Dijo que el problema se vuelve un desafío cuando esta bacteria presenta resistencia a los antibióticos más potentes y entonces es un verdadero reto, incluso pone en peligro a los pacientes.

“Si no tomamos las medidas sí, porque si nosotros no aplicamos las medidas que el infectólogo nos marca, no insistimos en el lavado de manos del personal y de quienes visitan el hospital por supuesto podría convertirse, si no se detecta a tiempo, en un problema”, indicó.



Y agregó: “Son seis casos reportados, uno ya esta fuera; dos están en buenas condiciones y tres fallecieron y fueron los que prendieron la alarma”.

El titular de este centro médico señaló que para atender esta eventualidad con la contratación de una empresa con experiencia nacional en la sanitización de hospitales para hacer frente a este hecho y reforzar las acciones emprendidas por las autoridades y personal del nosocomio.

“Ya están trabajando en los espacios donde se encontraban los pacientes y de manera preventiva seguirán trabajando en otras zonas del hospital donde el infectólogo ha determinado para erradicar esta bacteria”, remarcó Narváez Osorio.