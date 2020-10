Detalles de la sesión de la SCJN para consulta popular propuesta por AMLO

Este jueves, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuten la consulta popular para enjuiciar expresidentes.



La Corte revisará la propuesta del ministro Luis María Aguilar para declarar inconstitucional la petición de consulta popular del presidente Andrés Manuel López Obrador, para enjuiciar a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.



Cabe señalar que el ministro Luis María Aguilar propuso declarar que la consulta para decidir si se debe enjuiciar a cinco expresidentes de la República es inconstitucional. La Corte tiene hasta el próximo 5 de octubre para emitir una resolución, pues en esa fecha se cumplen los 20 días naturales establecidos en la ley para que los ministros decidan.

12:31: Lo que no podemos hacer es cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un escenario catastrófico de populismo penal, dice.

12:25: Explica que una consulta sobre la política criminal, como la que se plantea, no tendría efectos vinculantes para las autoridades investigadoras y judiciales, pero esto no implica que la materia de la consulta esté prohibida. La materia de la consulta se limita a pronunciarse sobre la política criminal del Estado, lo cual no está prohibido en el artículo 35 constitucional, refiere.

12:20: El ministro Zaldívar se pronuncia en contra del proyecto.

12:17: Esperaría que hoy, la Corte no desaprovechara la oportunidad de asumir, con responsabilidad histórica, su rol en la protección de los derechos humanos de participación política, sino el puente que permita intervenir en las grandes discusiones nacionales, con pleno respeto a nuestro marco constitucional, dice Zaldívar.

12:11: Nuestro rol en este escenario no es sólo el de juzgar una pregunta, dice el ministro Zaldívar.

12:09: No está justificado por qué a unas personas, en este caso expresidentes, se les somete al escrutinio público para determinar si se les investiga o no, mientras que al resto de las personas de este país no se les da este tratamiento, refiere.



Quiero enfatizar que la tarea de la SCJN no tiene nada que ver con decidir si debe investigarse o no a los expresidentes por los ilícitos que supuestamente cometieron antes, durante o después de su administración, agrega.

12:05: Toda persona, como las autoridades del estado mexicano se encuentran obligadas a denunciar cualquier hecho y con ello a que se lleven a cabo las investigaciones necesarias, señala y agrega que la consulta popular, en los términos planteados, puede viciar los procesos penales en curso y los futuros, lo que puede imposibilitar que los jueces se pronuncien sobre los posibles delitos de los expresidentes.

12:03: El ministro Luis María Aguilar señala que se reconoce que la finalidad de la consulta popular consiste en empoderar las voces y la voluntad de la ciudadanía, así como proteger los derechos humanos y el estado de Derecho. "El proyecto señala que la consulta, por sí sola, se considera inconstitucional pues condiciona la eficacia y validez de los derechos humanos de la ciudadanía a lo que determine en una consulta pública", dice.

12:01: Se inicia el estudio de constitucionalidad de la consulta; el ministro Aguilar expone su proyecto.

11:56: El ministro presidente, Arturo Zaldívar, explica la dinámica; únicamente se analizará la materia de la consulta, no la pregunta. Refiere que si el Pleno determina que la materia de la consulta es inconstitucional, ahí acaba el asunto.



Si la mayoría de integrantes de la Corte se decante, porque la materia de la consulta es constitucional, en ese momento entrará al estudio de la constitucionalidad de la pregunta. En este segundo supuesto, la SCJN se va a receso para discutir y votar hoy mismo la pregunta que podría quedar.

11:55: Inicia, vía remota, la revisión de la constitucionalidad de la consulta popular para enjuiciar expresidentes, formulada por el presidente López Obrador.

11:30: Se explica el proyecto que revisarán los ministros de la Corte. El proyecto fue realizado por el ministro Luis María Aguilar Morales, quien consideró que los expresidentes pueden ser enjuiciados sin necesidad de consultar a la ciudadanía.

10:00: Se registran manifestaciones afuerta de la SCJN y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México refuerzan la seguridad alrededor.