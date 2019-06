Destituyen a director de hospital por muerte de bebés

TAMPICO, Tamaulipas.- Tras el fallecimiento de tres bebés infectados por la bacteria Acinetobacter Baumannii, la Secretaría de Salud de Tamaulipas destituyó al director general y a la jefa del Departamento de Epidemiología en el Hospital General “Carlos Canseco” de Tampico, en Tamaulipas.

Esta separación de cargos se llevó a cabo de acuerdo con la normatividad gubernamental, esto significa que no se puede prejuzgar al ex director y a la ex jefa hasta que finalice la investigación.

Para evitar que ocurra una epidemia como la sucedida en este hospital, se activaron los protocolos de actuación e investigación de comités epidemiológicos para analizar otros hospitales.

El pasado 21 de mayo se detectó el agente patógeno en el área de adultos y en la zona de cuneros; sin embargo, el pasado miércoles la Secretaría de Salud confirmó la muerte de tres bebés infectados.

También otros cinco niños están siendo atendidos por presentar síntomas de la misma bacteria.

Con información de Excelsior.