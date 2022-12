Destitución de Pedro Castillo en Perú fue un golpe del conservadurismo: AMLO

QUINTANA ROO.- Durante la Mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la destitución de Pedro Castillo, expresidente de Perú, fue un golpe del conservadurismo por intereses económicos.

Ya hemos dado nuestro punto de vista, sostenemos lo mismo, que fue un golpe del conservadurismo del Perú, de los mandamás del Perú, que como los conservadores de México y otros países son clasistas, racistas y muy corruptos, porque lo que está de por medio son los interés económicos que predominan”, dijo.

Aunado a ello, López Obrador declaró que el Congreso de Perú no cuenta con todo el apoyo de la mayoría del pueblo peruano, además de que se debe convocar a elecciones para que sea renovado y se pueda elegir a un nuevo presidente democráticamente.

“La mayoría de la gente del Perú no quiere al actual Congreso, a menos que no tenga la información correcta, pero las encuestas que yo he visto. Que es lo que procede, que se convoque a elecciones generales lo más pronto posible, que se elija un nuevo Congreso, que se elija un nuevo presidente, una nueva presidenta, que haya elecciones, que sea el pueblo el que decida”, explicó.

Familia de Pedro Castillo ya está en México

El jefe del Ejecutivo federal informó el día de ayer (miércoles) y lo mencionó nuevamente esta mañana, que tanto la esposa como los hijos de Pedro Castillo, ya se encuentran en México para hacer valer su derecho de asilo.

“Ya está aquí la esposa del presidente destituido de Perú, está aquí Lilia Paredes con sus dos hijos, Arnold y Alondra Castillo. El presidente Pedro Castillo está detenido, su familia recibió asilo en nuestra Embajada de Perú en México, y ayer llegaron, ya están con nosotros, y son bienvenidos a México, y aquí los vamos a cuidarlos y los vamos a proteger, y es hacer valer el derecho de asilo, lo demás es un asunto del Perú”, comentó.