Despliegue de Guardia Nacional no corresponde a incidencia delictiva 

CIUDAD DE MÉXICO.- El despliegue de la Guardia Nacional en las primeras 150 coordinaciones regionales del País no corresponde con la incidencia delictiva, puesto que en las entidades donde hay más elementos las cifras de muertes violentas --entre otros delitos-- son bajas en comparación con aquellas donde ha habido más crímenes este año.



Por ejemplo, Zacatecas (mil 558) y Querétaro (mil 260) tienen más integrantes de la Guardia Nacional desplegados que Tamaulipas (mil 215), pese a que este último estado tiene más del doble de homicidios registrados en lo que va de 2019.



Si se toman en cuenta delitos contra la salud --del fuero federal, usualmente asociados con narcotráfico--, Zacatecas tuvo sólo 199 casos hasta julio de este año, mientras que Tamaulipas registró 812.



Para el especialista Ricardo Márquez Blas, entidades como Yucatán (673 guardias), Campeche (479), Baja California Sur (433) y Tlaxcala (410) no requieren mayor atención de la Guardia Nacional debido a que sus cifras de muertes violentas son bajas.



De acuerdo con cálculos del experto, hay 32 efectivos por cada homicidio doloso que se comete en Yucatán, 12.6 en Campeche; 10 en Querétaro; 8.8 en Baja California Sur; 3.9 en Tlaxcala y 4.3 en Zacatecas. "Quienes están en [esos estados] podrían reforzar zonas de Veracruz, Tamaulipas, Jalisco y Michoacán, donde hacen falta".



Un total de 56 mil 191 agentes del Ejército, la Marina y la Policía Federal han sido distribuidos a lo largo del país. El gobierno federal prevé desplegar 450 guardias por coordinación regional.



Alejandro Hope, experto en seguridad, considera que no en todas las zonas se requiere el mismo personal. La estrategia de despliegue de elementos, añade, no está diseñada para disminuir la violencia homicida en la República, sino para controlar el territorio.



El ex procurador general de la República Ignacio Morales Lechuga afirma que no sirve el despliegue de la Guardia si no hay proyecto.



"Se carece de un programa de seguridad pública nacional que defina estrategias de prevención e investigación de los ilícitos. Está claro que los encargados de las policías no saben qué hacer", afirma.