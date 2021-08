Despido de Jorge F. Hernández fue por comentarios misóginos hacia embajadora de México en España, señala Enrique Márquez

CIUDAD DE MÉXICO.-Jorge F. Hernández fue despedido como Ministro para Asuntos Culturales de la Embajada de México en España por comentarios misóginos, dijo Enrique Márquez, director Ejecutivo de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Dichos comentarios fueron realizados por Hernández contra la Embajadora de México en España, María Carmen Oñate Laborde, afirmó.

De ninguna manera se trata de un acto de censura por los artículos y opiniones públicas recientes del Sr. Hernández. Se trata de un asunto ético y de conducta institucional. En dias pasados, en una reunión en la Ciudad de México, el Sr. Hernández se refirió en términos muy ofensivos y misóginos a quien era su jefa, la Sra. Embajadora de México en España, María Carmen Oñate Laborde. El propio Sr. Hernández, buscando mi apoyo, me refirió lo ocurrido en dicho evento. Esto está documentado", escribió este domingo en su cuenta de Twitter.

Cabe destacar que el nombre real de la Embajadora de México en España, su nombre es María Carmen Oñate Muñoz y no Laborde como se puede leer en el comunicado.

El doctor Enrique Márquez, director de la diplomacia cultural de la SRE, afirma que la cancelación del contrato de Jorge F. Hernández fue porque que el escritor se refirió "en términos muy ofensivos y misóginos" de la embajadora de México en España, María Carmen Oñate Laborde. pic.twitter.com/iPyuLwMlXR — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) August 8, 2021



Por tal motivo, continuó, a pesar del reconocimiento, la gratitud y el afecto que le tiene a Jorge F., se vio obligado a solicitar la cancelación del contrato.

"Porque de ninguna manera podría estar de acuerdo con conductas ajenas al debido respeto a las personas y a los códigos de ética institucional", puntualizó.

Más tarde, Enrique Márquez dijo a que nunca ha censurado a los funcionarios de la cancillería, y por el contrario, en su administración siempre ha prevalecido la libertad de expresión. Recordó que él mismo es columnista de El Gran Diario de México:

"No tengo más que agregar sobre el caso, no quiero dar detalles pero sí me ví obligado a ampliar la información porque es absolutamente falso que sea un acto de censura, yo mismo colaboro en El Universal y ciertamente mis artículos, aún estando yo en el gobierno, no son complacientes, así es que está mintiendo, no es cierto que sea censura, pero el tipo de comentarios que menciono en el comunicado no son aceptados en ningún ámbito, de ninguna manera, yo por lo menos no lo apruebo", concluyó.

Por su lado, Jorge F. Hernández, también se pronunció en su cuenta de Twitter ante el comunicado del director Ejecutivo de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al cual lo tacha de mentiroso.