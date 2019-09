Deslindan a José Antonio Meade de la Estafa Maestra

CIUDAD DE MÉXICO.- El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien vinculó a proceso a Rosario Robles por ejercicio indebido del servicio público, afirmó que ya no requerirá el acta entrega-recepción de la Secretaría de Desarrollo Social para que la Fiscalía General de la República determine si investigará o no a José Antonio Meade.



El juez Delgadillo Padierna informó esto por escrito al juez Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal en la demanda presentada por la defensa de Robles para no presentar el acta de entrega-recepción de Sedesol.

El juez de amparo concedió la suspensión definitiva a la ex titular de Sedesol, por lo que, en cumplimiento a dicha medida, Delgadillo Padierna dijo que ya no requerirá el documento y manifestó su conformidad con la decisión de conceder la medida a favor de Robles.El documento había sido requerido por el juez de control a la defensa de Robles debido a que ellos manifestaron que la ex titular de Sedesol informó a su sucesor, José Antonio Meade, de las irregularidades observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la dependencia y cuáles quedaban pendientes de solventar.

Dichas irregularidades, según la acusación de la FGR, provocaron un daño patrimonial por más de 5 mil millones de pesos sin que Robles supuestamente hiciera algo para evitarlo.

Por ello, el juez Delgadillo Padierna consideró que la defensa debía presentar el documento para que la FGR analizara la posibilidad de investigar a Meade Kuribreña por las mismas omisiones por las que Rosario Robles permanece vinculada a proceso y sujeta a prisión preventiva justificada en el penal de Santa Martha.

Con el informe del juez, la defensa de Robles ya no está obligada a entregar el documento y la FGR tampoco será requerida para que indique si investigará a Meade.