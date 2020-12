Desde hoy es gratis atención en todos los hospitales adscritos a la Secretaría de Salud, incluidos los de Alta Especialidad

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir de hoy martes entró en vigor la gratuidad en hospitales adscritos a la Secretaría de Salud, incluidas las unidades de tercer nivel como los Institutos Nacionales de Salud y los hospitales de Alta Especialidad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que a partir del primero de diciembre las personas tendrán este beneficio.

Ayer lunes, la dependencia que encabeza Jorge Alcocer Varela publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que extingue el pago de cuotas de recuperación en los servicios de hospitalización, consulta, procedimientos médicos o estudios auxiliares de diagnóstico en los hospitales federales, de alta especialidad e institutos nacionales de salud sin importar el nivel socioeconómico.

"Los pacientes sin seguridad social que obtengan una puntuación de cero a 100 en la evaluación socioeconómica quedan exentos del pago de servicios por concepto de hospitalización, consulta, procedimientos médicos o estudios auxiliares de diagnóstico", indica el documento.

Mientras que en el numeral Sexto se determina que, tratándose de pacientes de referencia entre los diferentes Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia, Regionales de Alta Especialidad y unidades adscritas a los Servicios de Atención Psiquiátrica, se respetará el nivel socioeconómico que haya sido asignado por el Departamento de Trabajo Social de la institución que origina la referencia.

Para ello, el paciente, familiar, tutor o representante deberán presentar la hoja de referencia con el nivel socioeconómico, sellada por la unidad médica que refiere, y el carnet de citas de la institución de procedencia con registro del nivel socioeconómico asignado".

Al respecto, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud celebró que el gobierno cumpla con esta medida.

"Se cumple con esto. Para conocimiento de todo mundo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo del secretario de Salud, nuestro jefe, el Jorge Alcocer Varela, que establece que en los servicios de salud que otorgan las instituciones federales para personas no aseguradas son gratuitos".

Agregó que desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a eliminar las cuotas de recuperación se analizaron los pormenores de los costos, las implicaciones administrativas que significaría quitarlas y se verificó que la recuperación que tienen los hospitales federales, incluidos los Institutos Nacionales de Salud, es una recuperación relativamente menor y en cambio para la persona que utiliza los servicios puede ser una barrera muy importante de acceso.

"Hay personas que no tienen recursos y no se acercan a los hospitales, sencillamente porque no tienen con qué pagar. Entonces, para las finanzas del hospital no es una ventaja importante y, en cambio, para las personas es una desventaja importante, ¿para qué tenercuotas?".

El resto de centros de salud y hospitales generales que operan en el país continúan bajo la administración de los gobiernos estatales, por lo que la gratuidad de los servicios será cuando se concrete la incorporación de los estados al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Actualmenten son nueve estados cuyos gobernadores rechazaron adherirse al Insabi por considerar que no representaba ningún beneficio para sus ciudadanos. Éstos son: Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Tamaulipas.