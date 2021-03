Desde hace años en sus giras recoge exigencias de mujeres y hombres en todo el País, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-Las exigencias de las mujeres en la marcha del 8 de marzo no llegan a Palacio Nacional, pues su movimiento lleva años recogiendo los sentimientos de todos, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario fue cuestionado sobre con cuáles mensajes de las peticiones genuinas de igualdad y combate a las violencias contra la mujer que se emitieron durante marcha llegaron hasta Palacio Nacional.

“No llegan a Palacio; nosotros llevamos años recogiendo los sentimientos de la gente, de hombres y mujeres, nosotros estamos luchando permanentemente por hombres y mujeres, la mayoría de los programas son niñas, mujeres, en la becas, hasta en los trabajos del campo”, contestó.

López Obrador afirmó que siempre se ha atendido a las mujeres por convicción.

“Nosotros no tenemos ningún problema de conciencia, porque siempre hemos dado apoyo a las mujeres más pobres, abandonadas, marginadas. No es que nos vengan a decir, si en todas mis giras hablo con hombres y mujeres y ahí me expresan todo”, dijo.