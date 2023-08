Descubre los encantos de Nueva York en otoño

Desde la majestuosidad de Central Park hasta las calles engalanadas con la paleta cromática de la temporada, la ciudad nunca deja de sorprender. Aquí te brindamos una serie de consejos esenciales para que tu aventura otoñal en la Gran Manzana sea inolvidable.

Estrategias para las variaciones

Antes de emprender tu travesía, es fundamental tener en cuenta el característico clima otoñal de Nueva York. Las temperaturas pueden variar, oscilando entre frescas y templadas.

La clave aquí es la versatilidad: opta por la practicidad de las capas de ropa, como suéteres ligeros, chaquetas y bufandas estilosas. Además, ¡un paraguas compacto nunca está de más para enfrentar los imprevistos de las lluvias otoñales!

Sumérgete en la vibrante escena cultural

Nueva York cobra vida con una impresionante cantidad de eventos y festivales durante la temporada otoñal. Desde el legendario Desfile de Halloween en Greenwich Village hasta la emblemática celebración del Día de Acción de Gracias con el Macy's Parade, el abanico de opciones es infinito.

Si el arte es tu pasión, no puedes perderte la Semana del Arte de Nueva York en octubre. Antes de tu viaje, investiga a fondo los eventos locales y planifica tus días con precisión.

Central Park: un oasis urbano

El famoso parque se transforma en un auténtico cuadro de colores durante el otoño, convirtiéndose en un remanso de serenidad en medio del bullicio urbano. Aprovecha la ocasión para disfrutar de un relajante paseo por los senderos flanqueados de árboles dorados y naranjas.

Considera la opción de alquilar un bote en el pintoresco lago o simplemente, siéntate en uno de los bancos para contemplar cómo la naturaleza se viste de matices cálidos.

Degusta el otoño neoyorquino

La escena culinaria de Nueva York es simplemente insuperable, y la llegada del otoño trae consigo una auténtica explosión de sabores.

Desde los vibrantes mercados de agricultores hasta los refinados restaurantes de alta gastronomía, las opciones son un verdadero festín. Saborea las manzanas locales, déjate tentar por los exquisitos postres de calabaza y no dejes pasar la oportunidad de probar los clásicos bagels con irresistible queso crema de salmón ahumado.

Planifica y evita las multitudes

Nueva York es una ciudad que jamás descansa, y esta dinámica también se aplica a los turistas: si deseas evitar las aglomeraciones, considera la opción de visitar las atracciones más populares durante las primeras horas de la mañana o en días laborables.

Asegúrate de reservar tus entradas con antelación para los espectáculos de Broadway y aprovecha las aplicaciones de transporte para moverte ágilmente por la urbe.

Como local

En el corazón de Central Park se encuentra el Obelisco de Cleopatra, también conocido como el "Cleopatra's Needle". Este obelisco de más de 3 mil 500 años de antigüedad fue un regalo de Egipto a los Estados Unidos en 1880 y es uno de los pocos obeliscos antiguos que aún se encuentran en pie.

La Biblioteca Pública de Nueva York es la cuarta más grande del mundo, y aunque es famosa por su vasta colección de libros y documentos, guarda un secreto poco conocido: un apartado privado conocido como "La Sala de los Tesoros", donde se guardan tesoros literarios y documentos históricos extremadamente valiosos.

El parque triangular conocido como Triangle de Hess, en la Calle 6 y la Avenida Greenwich Village, marca la que se considera la frontera más corta del mundo, con sólo 25 pulgadas de largo. Esta singular frontera es el resultado de una disputa de propiedades en el siglo XIX.

El famoso ‘hot dog’ de Nueva York tiene su origen en el Coney Island's Nathan's Famous, donde se celebran concursos anuales de comida. El evento más famoso es el concurso de comerlo del 4 de julio, que atrae a miles de espectadores y participantes de todo el mundo.

Nueva York es conocida por su vibrante vida nocturna y su ritmo acelerado, pero también es la ciudad que menos duerme y menos cocina en los Estados Unidos. Un estudio reveló que los neoyorquinos duermen un promedio de seis horas y 55 minutos por noche, y más de la mitad de los residentes de la ciudad no cocina en casa.

El One World Trade Center, también conocido como Freedom Tower, se erige en el sitio donde se encontraban las Torres Gemelas del World Trade Center antes de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Con sus 1 mil 776 pies de altura, es la estructura más alta del hemisferio occidental y es un tributo conmemorativo a las vidas perdidas en los atentados.

