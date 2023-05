Descarta Lenin Pérez, candidato del PVEM declinar en candidatura por Gobierno de Coahuila

COAHUILA.- Lenin Pérez, registrado como candidato del PVEM-UDC al Gobierno de Coahuila, afirmó que no lo doblarán, que continuará participando en los comicios del 4 de junio, y que no declinará a favor de Armando Guadiana, abanderado de Morena a la Gubernatura, luego de que la dirigencia nacional del Verde anunciara que apoyarán al morenista.

No me van a doblar, no voy a declinar, y se los digo cara a cara, por más circo, maroma y teatro que hagan, su candidato no va a ganar, no va a ganar porque no representa el cambio que hoy los coahuilenses buscan", dijo acompañado de algunos candidatos a diputados por la alianza PVEM-UDC.

"Te hablo a ti, coahuilense, que estás harto de que los políticos te engañen y te traicionen mientras se arreglan en lo oscuro, como lo hicieron hoy, te hablo a ti, rebelde, que nos has acompañado a lo largo de esta campaña y nos has brindado tu confianza. Sigamos adelante juntos, no nos vamos a rajar, vamos a demostrarles que con los coahuilenses no se juega, ni se negocia, nosotros no nos vamos a vender, no te vamos a traicionar", citó.

Pérez respondió a través de sus redes sociales con un video y en un comunicado a la decisión de la dirigencia nacional del PVEM, que hoy anunció Karen Castrejón, junto con su homólogo de Morena, Mario Delgado, en el sentido de que apoyarán a Guadiana.

Guadiana va en picada en las encuestas, por ello han tenido que recurrir a las más bajas y viejas prácticas priistas. Hoy, un grupo de personas totalmente ajenas a Coahuila, con profunda ignorancia de lo que aquí vivimos y sucede, quiso venir a decirnos lo que debemos hacer", manifestó.

"Creen que los ciudadanos somos fichas que pueden mover e intercambiar a su antojo, pero les vamos a demostrar que no es así. Los coahuilenses somos gente trabajadora y con mucha dignidad. A nosotros nadie va a venir de Ciudad de México a decirnos qué es lo que tenemos que hacer".