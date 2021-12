Desaparecidos en Edomex: Buscan a joven en Tultitlán

ESTADO DE MÉXICO.-Una joven indígena está desaparecida desde el viernes 17 de diciembre en Tultitlán, en el Estado de México.

“Salgo a la calle y ella no aparece”, dijo la madre de la muchacha de 17 años.

Yareli Ramírez Cruz, desapareció cerca de las 10:30 de la mañana del viernes 17 de diciembre, sólo dijo a su hermanito “ahorita vengo” y ya no “hemos sabido de ella”, afirmó su mamá.

La mujer denunció su desaparición ante autoridades de la Fiscalía general de Justicia del Estado de México, quienes emitieron un boletín de urgencia del programa Odisea para su localización.

La joven estudia preparatoria

“Ella no se hubiera ido por su voluntad sin avisar, siempre me avisaba donde estaba, si iba salir o a qué hora llegaría, nunca salía sola, por eso me angustia no saber de ella”, respondió su madre quien pide ayuda para localizar a su hija.

La joven estudia la preparatoria y el viernes por la tarde habría un convivio de su escuela al que ella afirmó que le gustaría ir, pero estaba indecisa y aún no se había arreglado, afirmó Susana.

La menor de edad vestía un mallones de color negro, chaleco azul marino y tenis de color roja, tiene cabello lacio negro, tiene tez morena y ojos color café claro.