Desaparecen paraguas de 135 mil pesos en la Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el pasado 5 de septiembre EL UNIVERSAL informara que la Cámara de Diputados pagó 264 mil 288 pesos a la empresa Alianza Impresos y Sellos S.A. de C.V. por la compra de 300 paraguas y 23 depósitos portaparaguas para los empleados del Palacio Legislativo, en menos de cuatro meses todas las sombrillas que se encontraban en los botes de almacenamiento de la explanada principal de San Lázaro simplemente desaparecieron.



Fuentes administrativas de la Cámara Baja aceptaron que los paraguas —que costaron por sí solos 135 mil pesos— “fueron robados” y no saben cómo desaparecieron.



Aunque hay versiones que apuntan a que fueron sustraídos en muchos de los autos que ingresan al recinto legislativo, pero que no son revisados al salir de San Lázaro.



La factura de compra se emitió el 17 de julio pasado y los paraguas se instalaron una semana después, el 24 de ese mismo mes. Son de uso público para personal de la cámara y visitantes, pero sólo dentro del recinto, pues se prohibía sacarlos.



Incluso muchos de los botes que se encuentran en la explanada principal, al no tener los paraguas, fueron confundidos y son utilizados como botes de basura, en los que se encuentran cajetillas de cigarros, papeles y hasta ceniza.



Contratos



La empresa, Alianza Impresos y Sellos S.A. de C.V. recibió de la Cámara Baja cerca de 147 mil 705 pesos en este año; por la adquisición de material de enseñanza para el Centro de Desarrollo Infantil, 2 mil 262 pesos; por la impresión de gafetes de acceso en PVC, 51 mil 852 pesos, y 53 mil 592 pesos por la impresión de placas identificadoras.

Según información del portal de transparencia de la Cámara, todas fueron adjudicaciones directas; la de mayor cantidad, por 39 mil 999 pesos, fue en pago de la elaboración de sellos fechadores autoentintables, y el desembolso más reciente fue en los paraguas.



En la descripción de la factura se especifica la compra de 23 depósitos elaborados en acero inoxidable, de 60 centímetros de altura por 38 de diámetro, con grabado el nombre de San Lázaro y rotulado en vinil rojo la leyenda: “Paraguas para uso exclusivo dentro del recinto legislativo”.



De los 300 paraguas se especifica que son tipo golf, automáticos, con ocho gajos con tela de nailon blanca, de confección redonda con impresión a 100% en tinta color gris plata y un gajo con tinta negra adicional, y puño recto con medida extendida de 1.26 centímetros.



Los artículos estaban repartidos en los 23 cilindros que los portan en los edificios del Palacio Legislativo. En el edificio A, donde se encuentra el salón de sesiones, se colocaron cuatro; en el B, donde están las bancadas del PAN, Morena y PT sólo uno, y en el D, donde hay oficinas de comisiones, uno también.



En el edificio E, donde hay oficinas administrativas, están los bancos concesionarios BBVA, Banorte y Santander, y el Auditorio Aurora Jiménez, allí se colocaron cuatro cilindros. Mientras que en los F, G y H se colocó uno en cada inmueble, pero en el I, donde se encuentra la sala panóptica, se dispusieron dos.

En las casetas de vigilancia de las puertas 1, 2 y 7, así como en la del estacionamiento 4, el Cendi y el Helipuerto, donde hay más paso peatonal, también se instaló una en cada una. Sólo en la entrada del Metro Candelaria pusieron dos.

En total se efectuaron 15 depósitos a la empresa por el concepto de los cilindros portaparaguas, que ascendió a un total de 111 mil 435 pesos. En la factura también se especifica que por los 300 paraguas se hizo un pago de 116 mil 400 pesos.



Sin embargo, en un documento que respondió la Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad del Palacio Legislativo, a través de su titular Patricia Moreno Hernández, se especificó que el pago por los paraguas fue de 135 mil 24 pesos.