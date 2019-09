Depurarán licitación de medicamentos bajo criterios de calidad y efectos colaterales

CIUDAD DE MÉXICO.- La lista de medicamentos con la que se licitarán las compras del Gobierno para el sector salud será depurada bajo criterios de calidad y de efectos colaterales en los pacientes, informó Raquel Buenrostro, Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



"Lo que se hizo fue depurar la lista para revisar y que se quede lo mejor en términos de calidad, efecto y efectividad en la salud del paciente", comentó en una reunión con medios.



Hasta ahora, explicó, la dependencia cuenta con la lista de medicamentos definida por especialistas del sector, pero falta hacer el cruce con las necesidades que reporten los centros de salud para determinar el nuevo compendio de medicamentos.

En Europa y Estados Unidos, expuso, la lista de medicamentos es de 800 y en México de 3 mil 600, y de éstos ya se comprobó que algunos no funcionan o incluso generan daños a la salud.La funcionaria detalló que la lista de medicamentos que licitará el Gobierno la depuró el Consejo de Salubridad General, junto con un grupo de expertos."El Consejo dijo: 'vamos a revisar las claves de los medicamentos, vamos a sacar todo lo que ya sabemos que no sirve, lo que incluso no se produce, lo que tiene mucho daño colateral y nos quedamos con otro paquete'", apuntó."Hay medicamentos muy viejos que no sirven, que a lo mejor son de laboratorios viejos que nunca hicieron inversiones y tienen ahí su comisión porque le siguen comprando aunque no sirva de nada el medicamento".



Buenrostro solicitó por oficio esa lista, la cual será comparada con las solicitudes de medicamentos que entregan las instituciones públicas de salud y los hospitales de alta especialidad, las cuales se han negado desde mayo pasado a depurarlas.



"Sólo estamos esperando cruzar la información para sacar ya la licitación. A más tardar en tres semanas empezamos las cotizaciones, máximo tres", indicó.



Las cotizaciones representan la primera etapa del proceso de licitación.



Buenrostro precisó que la licitación mantendrá un modelo de distribución separado para evitar la creación de monopolios.

"Antes estaba el distribuidor y los cuatro laboratorios que hacen una misma sustancia; el distribuidor firmaba convenios de exclusividad con laboratorios lo que impedía bajar el precio (de la medicina)", recordó.

La Oficial Mayor destacó que en medicamentos y material de curación, el Gobierno ha ahorrado 5 mil 466 millones de pesos, ya que el contrato que hizo la Administración anterior fue de 26 mil 624 millones mientras que el nuevo será por 21 mil 158 millones.



"El viejo contrato no lo hemos querido cancelar porque no queremos que haya desabasto, en la medida en que nos surtan los medicamentos vamos a ir cancelando, mientras, seguiremos haciendo la consolidación para que partir del segundo semestre podamos dar medicamentos a los estados y a ver si negociamos precios más bajos", concluyó.