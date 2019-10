Denuncias contra delegados se deben investigar y si hay elementos, castigar: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las denuncias en contra de 10 delgados de la Secretaría de Bienestar, entre ellos el de Sonora, se deben investigar y si hay elementos, deben ser castigados.

Que se investigue y que sin impunidad para nadie se actúe”, opinó el mandatario sobre las 12 denuncias por presunto uso irregular de programas sociales en contra de los delegados en investiga la Secretaría de la Función Pública (SFP).

El Presidente consideró que debe ser la SFP la que decida si los delegados deben ser separados del cargo o no para enfrentar las denuncias en su contra.

“Si esos coordinadores están infringiendo estos principios y hay elementos desde luego que van a ser castigados. Lo único que calienta es que nos quieran comparar con nuestros adversario conservadores, con los que ya no están en el gobierno”, expresó.

López Obrador leyó el memorándum que envió el pasado 22 de octubre a todos los servidores públicos del gobierno de México donde les pide abstenerse por completo de actuar, en su carácter de funcionarios públicos, en asuntos partidistas.

El Presidente contestó a pregunta expresa sobre si esas denuncias son acciones de sus adversarios políticos para “meterle el pie” a su gobierno, que “no me están poniendo el pie, me ponen unas rocas, unas piedras de buen tamaño para que no avance la cuarta transformación”.