Denuncian que niño se electrocutó en parque acuático de Cancún y empleados evitaron llamar a la ambulancia

CANCÚN.- Un niño de ocho años recibió una descarga eléctrica mientras se encontraba adentro de una alberca en el parque acuático Ventura Park, ubicado en la Zona Hotelera de Cancún, y que de acuerdo con su madre, el personal del lugar evitó llamar a la ambulancia para evitar que se diera a conocer la situación.

El caso que ocurrió el pasado 20 de julio, se dio a conocer en redes sociales cuando la madre del menor se animó a revelar el supuesto actuar de los empleados para cuidar a sus visitantes.

El día miércoles fui a Ventura Park en Cancún con mi hijo Hugo de ocho años, eran aproximadamente las 3:30 de la tarde y mi hijo estaba adentro de una alberca, al momento que mi niño ya quería salir se agarró de un barandal de alrededor de la alberca y le dio una descarga (que no tenía por qué tener electricidad, lo deja inconsciente y lo aventó al fondo de la alberca, un joven lo vió y lo sacó”, contó la madre.

Empleados no quisieron llamar a la ambulancia

De acuerdo con Sin embargo.mx, la madre relató que pese a que el niño reaccionó tras aplicársele una maniobra de reanimación, el personal de Ventura Park no quiso pedir una ambulancia diciendo que el menor ya estaba consciente, y aunque la víctima se quejaba de un dolor intenso. Además, tanto los empleados como los guardias de seguridad, negaron que se tratara de una descarga eléctrica.

“Mi coraje fue que yo quería una ambulancia no la llamaron y les dije que dejaran a mi hijo y que me lo llevaba al hospital y no me dejaban tocarlo”, dijo.

Ante la negativa, la mujer solicitó una unidad privada y posteriormente llegó personal de Protección Civil, quienes clausuraron la alberca. A su vez, la mujer narró que tuvo que pedir a un conocido que reportara la situación porque los empleados del parque le prohibían hacer llamadas.

Hasta el momento, el parque acuático no ha emitido ninguna declaración al respecto sobre lo sucedido.

