Denuncian penalmente a Silvano Aureoles por empujar a maestro tras bajar de auto militar

MICHOACÁN.-El abogado Ignacio Mendoza Jiménez denunció penalmente a Silvano Aureoles Conejo, Gobernador de Michoacán, luego de que el mandatario agrediera en Aguililla al profesor Fernando Padilla Vázquez, quien se manifestó en la plaza central de ese municipio para exigir al mandatario local devolver la paz a esa región, azotada por la violencia de dos grupos criminales.

Crece apoyo a profesor agredido en Michoacán

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Pobladores y docentes del municipio de Aguililla se manifestaron ayer afuera de la alcaldía en apoyo al profesor que hace unos días fue confrontado y empujado por el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Una de las pancartas que colocaron en el acceso a la presidencia municipal cita que se trata de una "manifestación pacífica del pueblo de Aguililla en contra de las malas acciones del gobernador Silvano [Aureoles]".

Otras cartulinas decían: "Profesor, no estás solo; tu pueblo te respalda; #TodosSomosAguililla". El párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Aguililla, Gilberto Vergara, expuso que, con relación a ese tema, pidió al mandatario estatal que "no se equivoque". "No somos halcones, somos la voz de un pueblo cansado de tanta violencia y de un gobierno que no lo defiende", precisó.

Sabemos que las cosas se ven distintas cuando se viaja volando entre nubes, pero a ras de tierra, buscando caminos para sacar a nuestros enfermos o traer alimentos, las cosas son más crudas, con retenes, con balas, con amenazas", señaló el sacerdote, quien aclaró que los habitantes de Aguililla no son enemigos del mandatario Aureoles Conejo, ni de los que atacan a las autoridades.

"El valiente" que le llaman... Rodeado de guaruras y elementos del Ejército, el gobernador "federalista" de Michoacán, Silvano Aureoles, empuja a maestro que protesta por la situación en Aguililla, sitiado por el crimen organizado. pic.twitter.com/AlJMLZ77O2 — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) April 13, 2021

"No necesita empujarnos, nosotros caminamos rectamente. Simplemente ocupamos un gobierno que nos proteja y que nos guíe. No elegimos vivir así, no queremos vivir así, pero la violencia nos tiene acorralados", enfatizó el párroco.

Y agregó: "Queremos transitar con libertad, vivir sin miedo, progresar con trabajo honesto, vivir nuestra fe con alegría... ¿será mucho pedir? Recuerde que somos el pueblo que usted juró servir. Oraciones por usted".

Desde la semana pasada, se dio a conocer que, por separado, personal de las Fuerzas Armadas y del Cártel Jalisco Nueva Generación, destrozaron los caminos y carreteras. Eso ha tenido incomunicada a la población sin que hasta el momento se registre desabasto de insumos y productos de la canasta básica, aclaró el sacerdote.

En ese punto de la Tierra Caliente michoacana se disputan el territorio el CJNG y Cárteles Unidos, lo que ha derivado en un escenario de violencia. Para evitar que el Ejército y la Guardia Nacional salgan a realizar recorridos, el CJNG ha optado por utilizar a algunos pobladores de ese municipio como escudo humano. Además, los enfrentamientos a tiros y los ataques armados continúan en esta zona de la Tierra Caliente de Michoacán.

Silvano Aureoles ligado a Latinus, el portal donde trabaja Carlos Loret de Mola

Luego de la publicación donde mencionaban que Miguel Alonso Olamendi, ex colaborador del gobernador de Michoacán, estaba detrás del portal Latinus, Silvano Aureoles señaló que podría tomar acciones legales contra quien lo sacó a la luz.

"Insisto, es inaceptable que, a partir de supuestos y haciendo uso de información distorsionada, se busque sembrar la idea de “un gran descubrimiento” construyendo una historia ridícula para vincular mi nombre al proyecto informativo @latinus_us, lo cual es absolutamente falso", dijo el mandatario.

Agregó:

"Por ello, con mi equipo jurídico estamos haciendo todas las valoraciones para proceder ante este tipo de publicaciones dolosas que solo buscan generar daño, seguramente obedeciendo a intereses que se sienten afectados con nuestro trabajo".

Recientemente el periodista Julio C. Roa dio a conocer que el dueño de Latinus, medio online donde trabaja Carlos Loret de Mola, pertenece a Miguel Alonso Olamendi, quien en el pasado fue colaborador de Aureoles Conejo.

Latinus es una plataforma digital que se lanzó en los primeros meses del 2020 y desde su fundación se han visto muchos reportajes en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador

El 11 de junio del 2020 se publicó el capítulo 2 de Latinus, donde Aureoles fue entrevistado por el periodista Carlos Loret de Mola.