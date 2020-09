Denuncian padres de niños con cáncer a AMLO ante FGR

CIUDAD DE MÉXICO.- Padres y madres de niños con cáncer interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer.

Los padres de familia, acusan al mandatario y a autoridades del sector salud por el delito de homicidio en agravio del menor Evan Omar Polina Aguilar.

Los denunciantes, aseguran que López Obrador y su gabinete de salud, son culpables del desabasto de medicamentos oncológicos en el País.

El padre de Danna y vocero del movimiento, Israel Rivas Bastidas, aseguró que las autoridades no deben tener pretexto para garantizar el abasto de medicamentos.

Los niños están considerados como población vulnerable, pero los niños con cáncer son vulnerables dentro de los vulnerables, no debería existir ningún pretexto de la autoridad para dejar sin medicinas a nuestros hijos, no hay justificación, ni de corrupción, ni de mafias, tenemos dos años con este problema y estamos los padres hartos y cansados de ir y venir, tener a un hijo enfermo es muy desgastante y encima enfrentarnos a esta problemática no tiene abuela, ni tiene nombre, puntualizó.