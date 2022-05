Denuncian en redes la venta de citas para el SAT en hasta 2 mil pesos

CIUDAD DE MÉXICO.- Por medio de redes sociales, varios cibernautas denuncian una venta de citas para llevar a cabo algún trámite en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) las cuales oscilan entre 200 y hasta los 2 mil pesos, provocando una saturación en el sistema y una falta de disponibilidad de horarios.

De acuerdo con el usuario “Sat Trámites”, por cita en el SAT en cualquier estado de la República, cobra 200 pesos. Sin embargo, la usuaria Araceli expone el caso de un amigo suyo a quien por asistir a la instancia gubernamental le cobraron 2 mil pesos.

Por estos hechos, hubo usuarios quienes solicitaron al SAT que diera seguimiento a las denuncias sobre la venta de las citas.

SAT solicita que eviten la compra de citas

El Servicio de Administración Tributaria pidió a los contribuyentes no vender ni comprar

citas, no obstante, los usuarios reclamaron que desde hace meses han solicitado una cita y no han tenido éxito.