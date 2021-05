Denuncian abuso laboral en restaurante Pujol en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.-Una joven denunció un supuesto acoso laboral en el restaurante Pujol, uno de los mejores del mundo, que le pertenece al reconocido chef Enrique Olvera.

Ximena Abrín comentó que recientemente fue a una entrevista de trabajo y que durante la cita le dijeron que se olvidara de su vida personal, porque "todos le dedican desde las 11:00 am hasta las 3:00 am de su tiempo al restaurante".

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"La chef llegó, se presentó, nos hizo un par de preguntas a cada uno, nos advirtió (con gusto y cierta burla en su expresión facial) que nadie aguantaba y que ahí era dedicar toda tu vida a Pujol (de 11:00am a 3:00-5:00am) y que si teníamos hijos, pareja o negocio (mientras decía lo tercero, clavó su mirada en mí) nos fuéramos olvidando de ellos", detalló en su post de Facebook.

Agregó:

"El servicio terminó a las 10:00 pm (yo, en mi sentido común y como ha sido en el resto de las cocinas en las que he trabajado, creí que saldría a las 10:30-11:00 pm después de limpiar mi área de trabajo (ahí tuve a mi hermosa novia esperándome hasta que saliera) dieron las 11, 12, 1, 2... hasta que después de limpiar unas 10 veces más después del servicio, esperar a que algunos prepararan unas cosas para un evento privado del chef Olvera y la chef hiciera el briefing (palabra mamona para referirse a un tipo de junta), salí de Pujol".

Abrín señaló que cuando salió se le fue apagando la emoción, pues recordaba lo que le decía la chef "que teníamos que estar dispuestos a dejarlo todo por Pujol".

Cuando salí y subí al carro, toda la emoción de días anteriores y de ese día en la mañana se quedó en algún rincón del restaurante mientras recordaba cómo en el briefing la chef, de nuevo, de forma orgullosa y burlona, esta vez con el apoyo de otros chefs (todos se dicen chef ahí, te lo pintan bien bonito), después de que los que estábamos a prueba compartiéramos nuestra experiencia en ese primer día, recalcaba que nadie aguanta las 16 horas de trabajo, 6 días a las semana por una súper paga de $14,000 (cuando el restaurante hace un aproximado de $10millones al mes) y que teníamos que estar dispuestos a dejarlo todo por Pujol".

Al día siguiente dice que despertó con los ánimos hasta abajo.

"Desperté con los ánimos hasta abajo para ir a mi segundo día de prueba a Pujol, me bañé, fuimos al Mercado a desayunar un licuado y un taquito (no soy nada fit) y nos fuimos. Todo me cuestioné en el camino al restaurante: ¿cómo me regresaría a las 3 am, cuánto tendría que pagar de uber y/o parquímetro en futuros días? (aunque sé que lo haría por mí, Brenda no podía llevarme y recogerme diario y a esas horas), ¿realmente quería esto todos los días?, ¿iba a entregar 96 horas de mis semanas por $14,000 y 5 letras que forman un nombre cotizado en mi CV? Finalmente llegamos a las 11:00 am (hora de entrada), hice una llamada a mi hermana Isa, platiqué con Brenda, me solté a llorar y decidí que no estaba dispuesta a dejarlo todo por el número 12 de los 50 Best...".

Por último se cuestionó sobre si perdió la oportunidad de trabajar en Pujol, o ganó la oportunidad de saber valorar su vida social y familiar o valorar su salud.

"¿Algún día se dejarán de normalizar este tipo de abusos en la industria restaurantera?", añadió.

Lo que le pareció también irónico fue que nunca tuvo tiempo de comida, siendo que trabajó en un restaurante.

Olvera hasta ahora no se ha posicionado ante la denuncia de la joven.

¿Qué dice la Ley del trabajo?

La Ley Federal del Trabajo señala que la relación laboral cuando se le paga a una subordinada por la labor que hace, y esta debe trabajar solo 8 horas al día, con al menos 30 minutos de descanso.

En el caso de los empleados que tienen contrato laboral y sufren abusos, pueden denunciar a través de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet); por la vía penal, denunciando ante el Ministerio Público; o por la vía civil, ante tribunales locales, de acuerdo con el ONG Puedes Decir No.