Denuncian a policías de Tabasco por acosar a mujeres que caminaban en la vía pública

VILLAHERMOSIA, Tabasco.- A través de redes sociales, una joven denunció que ella y sus amigas fueron acosadas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, quienes por varios minutos las siguieron y hasta por altavoz de la unidad 72761 y placas TB-654A-1 les pidieron su número de teléfono.

A través de su cuenta en Instagram, Fernanda “N” relató con videos, que cuando caminaban con sus amigas a la altura del parque Tomás Garrido se les acercó una patrulla de la Policía, por lo que siguieron caminando, sin embargo, la unidad no dejo de seguirlas y cuando llegaron frente al palacio municipal, los agentes les dijeron que sí las llevaban a su domicilio e incluso se escucha en la grabación como les piden su número telefónico.

No es la primera vez que una patrulla me sigue estando o no con amigas y nos dicen lo mismo, wey si se supone que son los que nos cuidan y se la pasan acosándonos. Que de la vg tiene que estar esto para que empiecen a actuar”, escribió la mujer en su publicación.