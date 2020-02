Denuncian a maestro de primaria en Toluca por acosar sexualmente a alumnas

TOLUCA.- Padres de familia de la escuela primaria "Heriberto Enríquez", localizada en Toluca, interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Educación y Derechos Humanos contra un docente de sexto de primaria por realizar tocamientos y ejercer acoso sexual contra las alumnas.



Mencionaron que incluso trató de llevarse a una niña hace unos días, por lo que exigen que el maestro sea alejado de los menores, hasta concluir la investigación en curso, ya que sigue asistiendo a la escuela primaria.



Yozzeth Díaz Velázquez, mamá de una de las menores víctimas, narró en entrevista afuera de la institución que el 15 de agosto del 2019, dentro del aula "la menor pasó para sacar punta y al regresar él la repegó con la silla, y le tocó los glúteos.



"Ella me había platicado que él le tocaba las manos y que incluso un día le dijo que se la iba a robar".

Cuando ocurrió este incidente, dijo la señora, encaró al maestro, quien no negó los hechos, "dijo que

fue un accidente".

Por esta razón, Díaz Velázquez acudió a la Fiscalía de Delitos Contra la Mujer, además del Consejo para la Convivencia Escolar (Convive) y el Órgano de Control Interno, además de Derechos Humanos; sin embargo, en el primer caso le pidieron "tiempo, porque hay mucho trabajo y que espere porque hay más órdenes de aprehensión, los demás han dado carpetazo".Reveló que no es el único incidente, sino al menos nueve alumnas escribieron cartas relatando sus casos. Pero sólo ella sostuvo una reunión en el Órgano de Control Interno para ratificar la denuncia, y en la delegación con autoridades educativas.Otros padres de familia relataron que a las alumnas se las sentó en las piernas y les dio besos cerca de la boca, reclaman que no hay una solución definitiva, por lo que piden alejarlo de los niños.Reclamó que pese a que le comprometieron retirarlo del aula y alejarlo de los niños, desde el martes pasado, cuando inició con estas denuncias, a la fecha sigue en el área de supervisión, la directora y la subdirectora de la escuela no han dado seguimiento al caso.La denunciante junto con otros padres de familia intentaron que la directora de la escuela saliera a explicar sobre estos hechos, pero se rehusó.