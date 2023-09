Denise Maerker dice que lo de Xóchitl Gálvez es un plagio

CIUDAD DE MÉXICO.-La reconocida periodista Denise Maerker ha expresado su opinión sobre el caso de Xóchitl Gálvez, quien ha sido mencionada como una posible candidata presidencial por una coalición conformada por el PRI, PAN y PRD.

En sus declaraciones en el programa "Tercer Grado", Maerker fue contundente al afirmar que considera que el caso de Gálvez es un claro ejemplo de plagio, en su tesis universitaria.

Maerker subrayó que, en su opinión, el plagio es innegable y que no hay margen para argumentar lo contrario.

Para ella, la respuesta de Gálvez, que argumentó que se trató de un error, fue inaceptable y lamentable.

A mí me parece que, pues, sí hay un plagio. La salida de que me apendejé me parece pésima, me parece horrible. Esto es un plagio, punto. No hay nada más a donde moverse", comentó la periodista Denise Maerker en Tercer Grado.