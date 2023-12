Denise Dresser critica el gobierno de AMLO y declara que “la solución no vendrá ni de Sheinbaum ni de Xóchitl”

Guadalajara, Jalisco.- La politóloga y escritora Denise Dresser presentó su libro “¿Qué sigue?” (Penguin Random House) en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, donde expuso su visión crítica sobre la situación política y social de México.

Dresser explicó que este libro lo escribió como “una señal de alarma” sobre lo que ocurre en el país, donde, según ella, se ha regresado a la “presidencia imperialista” con la Cuarta Transformación encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

Escribí el libro porque el poder se había descentralizado y ahora otra vez estamos tratando de meternos en la cabeza del presidente para poder entender la política de México. Recuerden ese famoso dicho de Luis Echeverría: ‘en este país no se mueve una hoja sin que lo sepa el presidente’. En este país no se mueve ni el pelo de Samuel García sin que esté enterado el presidente”, dijo la autora.

La académica indicó que la amenaza de perder la democracia no se limita únicamente a México, sino que se está manifestando en otras naciones como Turquía o Estados Unidos. No obstante, destacó que, a diferencia de periodos anteriores, la pérdida de las democracias ya no se materializa a través de golpes de Estado militares, sino mediante líderes elegidos democráticamente que, una vez en el poder, comienzan a desmantelar la separación de poderes, las instituciones y los mecanismos de control.

Sobre el escenario que llevó a que los mexicanos eligieran al actual presidente, Dresser comentó lo siguiente: “No defiendo el pasado, no éramos una democracia perfecta, había errores. El presidente se aprovechó de los errores; la disfuncionalidad creó a López Obrador. Hay una paternidad responsable de la que ni el PRI ni el PAN se han hecho responsables”

Denise Dresser advierte sobre el peligro de perder la democracia en México

Asimismo, Dresser afirmó que en la actualidad, AMLO "comparte el gobierno" con el ejército y, en lugar de desmantelar a "la mafia del poder", acusó que el presidente la ha adoptado como propia.

Ante la situación, la politóloga hizo un llamado a los presentes a que se sumen a la “contracampaña” y defiendan a las instituciones autónomas, como el INE o el INAI, así como a contrapesos como la Suprema Corte de Justicia y los periodistas.

La solución no vendrá ni de Sheinbaum ni de Xóchitl”, sino de los ciudadanos demócratas congruentes, concluyó.

Dresser resaltó que actualmente está litigando contra el presidente debido a las 112 descalificaciones que él ha expresado en su contra durante las conferencias matutinas. Además, mencionó que las regalías de "¿Qué sigue?" se destinarán a financiar la beca que estableció para que mujeres puedan estudiar ciencias políticas.

Con información de El Universal.

Tal vez te interese: Denise Dresser ofrece disculpa a Andrea Chávez; pero dice que impugnará