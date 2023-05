Delgado afirma que Morena es el partido con más oportunidades para las mujeres en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante una rueda de prensa, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, afirmó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha trabajado a favor de las mujeres de México a través de múltiples estrategias que promueven la equidad de género.

De este modo, comentó que Morena es el partido que más espacios y oportunidades da a las mujeres para participar en política, y puso como ejemplo que las nueve gobernadoras que hay en el país, siete son de Morena: “Empezando por nuestra querida jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum”.

Fue durante el festejo por el Día de las Madres en la Alcaldía Gustavo A. Madero que el funcionario también destacó el papel que tienen las mujeres para consolidar la llamada cuarta transformación y recordó que gracias a ellas fue posible garantizar la paridad de género.

En Morena creemos firmemente que entre más mujeres participen en espacios en el gobierno o en las Cámaras, nuestra sociedad cada vez va a ser mejor. En la Cámara de Diputados se juntaron las diputadas de Morena, me fueron a ver y me dijeron: 'tenemos que hacer un logro histórico, porque de qué sirve que Morena nos haya dado la oportunidad de que estemos aquí representando al pueblo si no lo aprovechamos para saldar esa injusticia histórica que se ha cometido contra las mujeres'. Y modificamos la Constitución para asegurar la paridad", comentó.