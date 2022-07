Delgado: Habrá encuesta porque en Edomex fracasó el intento de candidatura de consenso

Ciudad de México.- Se reveló que no se logró llegar a un consenso para la candidatura de la gubernatura del Estado de México, por lo que será lanzada una convocatoria para el registro de aspirantes, reveló Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena.



Delgado Carrilló explicó en coferencia de prensa que un grupo de aspirantes solicitó tiempo para lograr una candidatura en común en la entidad, no obstante, no se logró un acuerdo, por lo que se seleccionará por medio de una encuesta.



El dirigente dijo que es por ello que en la tarde de este lunes se llevaría a cabo una reunión de la Comisión de Elecciones para expedir la convocatoria esta semana y recibir registros de los interesados en el proceso.



Al respecto, Delgado Carrillo detalló que dependiendo del número de inscritos se decidirá si hay dos rondas de la encuesta. El registro de los aspirantes a la gubernatura del Estado de México se realizará en línea.



Sostuvo además que el Partido del Trabajo y Partido Verde pueden proponer a sus aspirantes a 2024, por lo que refrendó la intención de mantener su coalición.

"Tenemos comunicación permanente con el Partido del Trabajo y Partido Verde, explícitamente en el caso del Estado de México queremos mantener esta alianza, ha sido exitosa y queremos llegar así al 2024", sostuvo.



Sobre las declaraciones del diputado Gerardo Fernández Noroña (PT), quien pidió al presidente "sacar las manos" del proceso de 2024, Mario Delgado respondió que el legislador es parte importante del movimiento, por lo que jamás será excluido.



Sin embargo, subrayó que "esto de 'no me invitaron a desayunar', 'no me invitaron a la refinería'. Yo creo que hay que tomar mayor apertura, no tiene nada que ver estar o no estar en un evento, donde hay que estar es en este proyecto".



Delgado Carrillo explicó que en junio de 2023 se abrirá la convocatoria para que se registren los aspirantes a la presidencia en 2024, incluyendo a partidos aliados.



El líder morenista aseguró que la coalición Juntos Hacemos Historia está unida por convicción y no por intereses, cómo en el caso de Va por México, conformada por PAN, PRI y PRD.



"Son unos nostálgicos de la corrupción, los une el deseo de que el país regresara al pasado en donde unos cuántos decidían por todo el pueblo. Son partidos que tienen orígenes diferentes y han encontrado un punto de unión que los unifica y los hermana, que es la corrupción", señaló.

Respecto al cateo de una propiedad del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, en Campeche, opinó que no hay ninguna motivación política en las acciones de la Fiscalía estatal.