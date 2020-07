Declaraciones y hospitalización de Lozoya, para evitar cárcel: La Jornada

CIUDAD DE MÉXICO.- Funcionarios y litigantes señalan que la filtración de las declaraciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y su hospitalización a su llegada al país, es una estrategia para que evite la cárcel, según informa La Jornada.

La defensa del ex funcionario, realizada por Baltasar Garzón, habría orquestado lo anterior, además de no poner a su cliente a disposición de jueces para las audiencias iniciales, para buscarle una “salida digna” a Lozoya para que el Ministerio Público Federal no lo ingrese a prisión.

Fueron varias fuentes que advirtieron a La Jornada que mostrar la declaración de Lozoya tiene el objetivo de “afectar el proceso y el consiguiente descarrilamiento del mismo”.

Filtrar lo declarado por Lozoya antes de dejar España serviría para darle al Ministerio Público más investigaciones, es con la intención de detenerlas para así obligar a los jueces conseguir mayores pruebas para soportar las imputaciones, indica el periódico.



El internar a Lozoya en el hospital Ángeles del Pedregal, a pesar de que autoridades españolas indicaron que gozaba de buena salud, tendría que ver con la estrategia de la defensa del ex funcionario, la cual desde España habría negociado la declaración de su cliente.

Los funcionarios judiciales consultados indican que al estar Lozoya a manos de la FGR, para el Consejo de la Judicatura Federal “es como si no se hubiera formalizado la cumplimentación de los mandamientos en su contra”.

Se le haya ofrecido o se esté diciendo que puede convertirse en testigo protegido ello es una falla que podría afectar el proceso en su contra, toda vez que el ex director de Pemex no ha sido imputado de cometer delincuencia organizada y esa figura no se le puede otorgar”, según fuentes del gobierno federal a La Jornada.

Si Lozoya termina como testigo colaborador, esto debe ser aceptado por un juez y ya no tendría efecto un proceso contra él.