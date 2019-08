Declaración de menor presuntamente violada por policías no coincide: Procuraduría

CIUDAD DE MÉXICO.- "Momento, circunstancias, lugar y hechos no coinciden con lo declarado por la víctima" en el caso de presunta violación de una menor, aseguró el vocero de la Procuraduría capitalina, Ulises Lara.



Durante una conferencia de prensa, el funcionario insistió en que "llaman a la familia y a ella misma a aportar más datos".

#Ahora Conferencia de prensa con el vocero de la institución, Ulises Lara López https://t.co/E58naOcUhY — Procuraduría CDMX (@PGJDF_CDMX) August 15, 2019

PROCURADURÍA DEBE ACLARAR HECHOS SOBRE PRESUNTA VIOLACIÓN

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Jesús Orta Martínez, dijo que corresponderá a las investigaciones de la procuraduría capitalina aclarar los hechos del pasado 3 de agosto en donde presuntamente elementos de la policía capitalina violaron a una menor de edad en la alcaldía Azcapotzalco.



Lo anterior, luego de que se dieron a conocer videos del día los hechos, en donde se ve a la menor bajar de un vehículo y caminar sobre una calle en la colonia San Sebastián.



En la grabación también se ve el arribo de los policías y de personal de servicios médicos quienes atienden a la joven para su valoración médica.



Ante esto, Orta Martínez reiteró su posición en que las investigaciones sean imparciales por los que "la postura de la institución, de la secretaría, es que independiente de la difusión de esos videos, tenemos información de que la procuraduría no ha cerrado la investigación y por lo tanto no vamos a calificar todavía nada".

Dijo que hasta que no terminen las investigaciones y se aclaren los hechos que derivaron en la suspensión de seis elementos, emitirá su opinión con respecto a los sucesos."Lo vamos a hacer cuando la Procuraduría cierre su investigación y en ese sentido, nosotros seguimos en el mismo estatus, los elementos siguen suspendidos para facilitar y aportar a la investigación y la dependencia seguirá aportando la información que se le requiera y presentando los elementos que nos pidan en calidad de testigos", añadió.El jefe de la policía capitalina comentó que se siguen integrando elementos, por lo que consideró no dar opinión alguna, pero que no se va a encubrir a nadie."Nosotros aportamos toda la información que nos pidieron en relación a patrullas que estuvieron en los horarios de referencia de la denuncia, qué elementos estuvieron por ahí, porque no solamente las patrullas tienen GPS, también los radios lo tienen, entonces tú puedes identificar la ruta de un policía por su radio, de manera que tú puedes investigar quién estuvo de turno, no solamente de los que hayan estado identificados en la zona", dijo.

Y continuó: "Insisto, a nosotros, lo que nos interesa es aclarar lo más posible, con los mayores elementos posibles, el tema de los hechos. Postura personal tengo, pero no quiero ser irresponsable justamente por cómo funciona el sistema de justicia, que también, por supuesto, yo como Jefe de la Policía, soy el primero que tengo que seguirlo al pie de la letra y soy el primer interesado también en que lleguemos a la conclusión de la investigación".

Orta Martínez refirió que si los elementos resultan inocentes no habría lugar para temas de violencia en contra de ellos, pero, dijo, "no voy a especular, primero hay que llegar a la conclusión y a partir de ahí determinar qué medidas conviene tomar como resultado de la misma".