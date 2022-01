¿Debo calentar el motor del carro antes de arrancar?

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Es bueno calentar el motor del carro antes de arrancar?

Ya sea en tiempo de frío como de calor, hay una discusión sobre sí es recomendable calentar el vehículo hasta que alcance la temperatura óptima, justo en medio del tablero indicador.

Según Milenio, cuando la temperatura es muy baja al auto le costará más trabajo arrancar, empezando por el esfuerzo extra que debe hacer toda la parte eléctrica cuando la temperatura exterior desciende y más si es de diésel.

Tanto en motores de gasolina y diésel, el aceite, que es el que lubrica y es la sangre del motor, le permite funcionar correctamente y alargar su vida, pero con el frío se vuelve mucho más viscoso.

Y cuando un motor lleva varias horas o días parado, su aceite baja al cárter en su totalidad, situado en la parte inferior del motor del auto, más viscoso y lejos de las partes que más lubricación necesitan.

La función del aceite, considerado la sangre del motor, es la de bañar todos los componentes internos del motor, lubricando piezas de metal que se mueven a una enorme velocidad, que con el frío la capacidad de lubricación es inferior

No hay una respuesta general sobre si calentarlo o no, hay quienes dicen que sí y quienes no.

A favor de calentar el motor

Permite lubricar las piezas internas del motor a bajas revoluciones, sin forzarlo como andando en marcha y acelerando.

Alcanza una temperatura óptima para su mejor funcionamiento.

En contra de calentar el motor

Reduce la vida del motor al eliminar aceite de los pistones.

Se cargan las cámaras de combustión con más combustible para hacer que se queme y puede causar daños.

Lo más recomendable, coinciden expertos, es calentar el motor del auto en un periodo más corto de 30 segundos a un minuto.