Provocan bloqueos pérdidas millonarias en la industria del ferrocarril: AMF

MÉXICO.- A pesar que los robos a trenes han disminuido a nivel nacional en 40 por ciento, los bloqueos se intensificaron, según reportes de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF).



En este año, hemos sufrido 64 días de bloqueos a las vías férreas, prácticamente el mismo número de incidentes que registramos en todo 2019", indica la AMF. "De modo que éste se está volviendo nuestro peor año en cuanto a este problema.



Para la AMF es importante que las autoridades mantengan diálogo y negociaciones con grupos inconformes, pero ello no debe ser a costa del daño a la industria, las afectaciones por bloqueos, subraya, trascienden a las concesionarias del transporte ferroviario de carga.



"A quien más afectan es a los usuarios del servicio, a las industrias, empresas, comercios y consumidores que se ven severamente afectados por este freno a las cadenas productivas", puntualiza.



La Asociación considera que la posibilidad de pegarle a los robos de tren a nivel nacional ha sido posible por la coordinación entre instancias de gobierno y la industria.



"En diversas instancias de seguridad del Gobierno federal, como la Semar, la Sedena y la Guardia Nacional, así como con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y de Comunicaciones y Transportes (SCT), hemos encontrado apertura y agilidad para disminuir la incidencia de los delitos en contra del tren", considera.



De ahí que exhorta a una solución urgente al fenómeno de los bloqueos, "con la eficacia con la que juntos hemos podido atender la problemática de los robos. Los daños son múltiples afectaciones en cascada que afectan a organizaciones o ciclos productivos que, al no recibir insumos, también tienen daños económicos, daños legales e inclusive pueden sufrir quiebras", dijo José Luis Calderón González, Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada.



"Y trascienden en afectaciones para las economías locales donde generan parálisis al no tener insumos para continuar con sus actividades económicas".

Mencionó en especial que el bloqueo al tren en Sonora tiene varados 2 mil 200 vagones que transportan, entre otras cosas, 560 toneladas de químicos y 17 mil 500 toneladas de material para fundición, también se encuentran insumos para la línea de producción de la nueva Ford Bronco Sport en EU.



Datos de empresas afectadas y fuentes de la industria ferroviaria afirmaron a medio de comunicación REFORMA que el autotransporte ha perdido más de 50 millones de pesos por efectos sobre el costo logístico, 87 millones de pesos en graneles agrícolas y materias primas para alimentos que no llegan a su destino y 126 millones de pérdidas para la industria cervecera por insumos varados.



Como con secuencia los costos aumentan de manera exponencial por cada día de bloqueo.

Con información de Reforma