Debanhi Escobar: Padres de joven desaparecida reciben videntes, llamadas falsas y dron durante búsqueda

ESCOBEDO, Nuevo León.- Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, los padres de Debanhi Susana, su única hija, de 18 años de edad, han encontrado la solidaridad de miles de personas a través de las redes sociales, e incluso decenas que se han unido a los trabajos de búsqueda en campo; pero también hay quienes han pretendido lucrar con su dolor y desesperación, pidiéndoles dinero, afirmando que la tienen, sin aportar pruebas.



Desde el sábado que su hija no llegó a casa, Mario y Dolores se han movilizado para tratar de encontrarla y en su jornada de búsqueda han recibido llamadas falsas, extorsiones, drones y hasta videntes.

Un ciudadano lleva su dron para tratar de apoyar en la búsqueda de Debanhi Susana Escobar Bazaldua en alrededores de la Carretera a Laredo, la joven despreció este fin de semana en esa zona tras asistir a una reunión. @mariocastillob @joluisgarcia @rayelizalder @JudithMedrano pic.twitter.com/g4HU1jtDQe — Karina Garza Ochoa (@kari_garzaochoa) April 11, 2022

En todo momento han estado acompañados por familiares y amigos, y desde el domingo han tenido el acompañamiento de las autoridades, colectivos de familiares de desaparecidos y más voluntarios, que se han movilizado para buscar a la joven en predios despoblados, fincas abandonadas y montes de huizaches.

Te puede interesar: Feministas piden no culpar a amigas de Debanhi Escobar por su desaparición

Padres de Debanhi Escobar la buscan por 16 horas





Debanhi desapareció durante la madrugada del sábado, a orillas de la carretera a Nuevo Laredo, en el municipio de Escobedo, momento del cual se tiene su última foto.

Estamos agradecidos por todo el apoyo que nos han dado y por la gente que ni siquiera conocemos, ni mi esposo ni yo, pero estamos agradecidos porque nos han venido a dar su apoyo”, expresó la señora Dolores.

“Es el quinto día y no sabemos nada de mi hija, yo estoy segura que hoy vamos a tener una noticia, mi corazón me lo dice. Yo siento que Debanhi está viva, la vamos a encontrar”, comenta mientras se dispone a la búsqueda de su única hija, en una zona al oriente de la carretera a Nuevo Laredo, donde sólo se observan algunas bodegas aisladas y hay un espeso monte de arbustos, circulado con alambre de púas, donde pastan vacas y se escucha el cencerro que seguramente puso su dueño a la líder, para poder localizar la manada.

“Yo le doy gracias a toda la gente que nos está apoyando, al gobierno que nos está ayudando. A todas las mamás que han perdido a sus hijas y que no saben nada de ellas, yo las entiendo, ahora siento ese dolor que ellas sintieron”, dijo la señora Bazaldúa.



“Necesito encontrar a mi hija, porque no quiero ni llegar a mi casa y encontrar ese vacío de ella, es la única hija que tenemos, la adoramos, muñequita, regresa”, expresó, al tiempo de pedir a quienes la tengan que se las regresen.

Padres de Debanhi Escobar reciben videntes, llamadas falsas y dron durante búsqueda

En tanto, el señor Mario Escobar, afirmó que el martes iniciaron la búsqueda a las ocho de la mañana y estuvieron hasta las 12 de la noche, atendiendo información que la gente les manda. “A veces verídica, a veces falsa, pero aunque sean mentiras, nosotros vamos”; y hasta atendieron versiones de una vidente, que dijo un lugar donde podían encontrarla, en fin, dijo, datos que les dan esperanzas y los hacen emocionarse, pero sin resultados positivos. Incluso, hay quienes aseguran que la tienen y piden dinero por entregarla, pero no ofrecen alguna prueba.

“Estamos conscientes que si alguna persona la tiene, nos mandaría una foto, y les decimos, mi esposa y yo, si la tienen regrésenosla, porque nosotros somos la única gente que sabemos lo que está sufriendo nuestra hija, lo que estamos sufriendo nosotros, y somos los únicos que podemos tenerla para bien de ella”.

Integrantes de la Fuerza de Tarea y familiares de Debanhi Escobar buscan su paradero en el municipio de Escobedo. | EFE

Se suman voluntarios a búsqueda y Fiscalía trabaja en el caso

Por seguir las pistas que les mandan sobre su hija, el matrimonio no fue el martes a la Fiscalía para conocer los avances de la carpeta de investigación, y porque el fiscal también andaba en la búsqueda de campo, pero este miércoles irían a verlo para saber si hay algún avance.

Comentó que en la búsqueda de Debanhi hay más de 100 elementos y unas 50 patrullas de Fuerza Civil y ministeriales, además de que se han sumado entre 70 y 80 voluntarios que acuden de manera individual o como parte de colectivos de familiares de desaparecidos, que trabajan de manera coordinada con la Fiscalía para no entorpecer las investigaciones.

Te puede interesar: ¿Quién tomó la foto de Debanhi sola en la carretera? Esto es lo que se sabe

“Se está peinando toda la zona y en otras áreas (hoy recorrieron parte de Escobedo, Apodaca y Salinas Victoria), atendiendo información que no están mandando (la población), porque no perdemos la esperanza de encontrar a nuestra hija, porque a veces no queremos ni llegar a la casa para no hallar ese vacío, es la única hija que tenemos y es como llegar y no ver nada”, declaró el señor Escobar.

Debahni Escobar captada a mitad de carretera antes de desaparecer.

Aunque luego acotó, “tengo a mi esposa, y estamos seguros que las autoridades, el gobierno, la gente, Dios y el poder de convocatoria de las redes sociales, van a hacer posible que mi hija regrese”.

Los días de búsqueda, reconoció, han sido muy agotadores, deben soportar temperaturas de hasta 40 grados centígrados y en jornadas en campo o atender los mensajes con supuestas pistas, que inician a las ocho de la mañana y terminan después de las 12 de la noche.

Te puede interesar: En qué cabeza cabe que la hayan abandonado, no cuadra esta situación: Padre de Debanhi

Afortunadamente, señaló, el gobierno del estado los ha asesorado con psicólogos y con abogados.

“Sí, necesitamos fuerzas, y las fuerzas nos la da Dios y la gente que aquí está con nosotros y los medios que difunden el caso”, para que la gente apoye, dando a conocer el caso en todo el país.

Compañeros de Debanhi Escobar apoyan en su búsqueda

Debanhi Susana, que en septiembre cumplió 18 años, cursa el tercer semestre de Leyes. En su búsqueda están apoyando compañeros de la licenciatura, y de niveles anteriores.



Don Mario comentó que entre el lunes y el martes, la Fiscalía obtuvo dos o tres videos de empresas y la Fiscalía General de la República, donde podría aparecer su hija, ya que están por la carretera a Nuevo Laredo, cerca de donde fue vista por última vez, después de salir de la quinta Villa Montijo. “Ojalá encontremos algo”.

“Nunca habíamos estado en esta posición y ahora sabemos lo que siente la gente que ha pasado por esto, por los casos anteriores, lo de María Fernanda, por la gente que no ha encontrado a un familiar; esperemos que esto de alguna manera detone, y que ya lo está haciendo, la respuesta de las autoridades, y ojalá que a nadie más le pase porque es bien difícil, no se puede describir lo que uno siente”, señaló.



Dijo finalmente, a veces la gente piensa que uno no tiene corazón, que está muy tranquilo, bueno, ahorita estoy tranquilo, pero yo creo que tengo que ser mesurado porque todavía tenemos la esperanza mi esposa y yo; tenemos el corazón lleno de mucha fe, que nuestra hija está viva”.