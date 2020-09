De albañil a licenciado en Enfermería: Joven logra terminar su carrera y post se vuelve viral

YUCATÁN.-Un joven que tuvo que trabajar de albañil para poder pagarse los estudios, ya se ha graduado como licenciado en Enfermería.

Manuel Chimas, dijo que tuvo que laborar bastante para costear su carrera.

"Este secre ya es licenciado en enfermería. No me olvido de donde salí y mucho menos olvido de las personas que me dieron buenos consejos, agradezco a mi familia y amigos", escribió en sus redes sociales junto a una foto con sus compañeros albañiles.

El hoy enfermero es originario de Oxkutzcab, Yucatán, y estudió en el Centro Educativo Rodríguez Tamayo (CERT), en la generación 2015-2019.

Cientos de personas lo han felicitado en su publicación de Facebook la cual ya se volvió viral.

"Eso es todo Manuel Chimas nunca hay que perder los pies de la tierra, te deseo lo mejor de lo mejor, a seguirle echando ganas que tú puedes, Dios te bendiga hoy y siempre, enhorabuena, felicidades", le dijo Michael Knight.

Por su parte, Braulio Canché indicó: "Wow! No tengo el gusto de conocerte hermano, pero eso demuestra tu grandeza y lo humilde que eres. Muchas felicidades y mucho éxito".