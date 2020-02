De 85 homicidios ayer, 12% fueron de mujeres, dice AMLO sobre feminicidios

Ciudad de México (GH).- De 85 homicidios en el País ayer, 12% fueron mujeres, contestó el Presidente Andrés Manuel López Obrador al preguntársele sobre el diagnóstico de hoy en la mesa de seguridad sobre feminicidios.

Grupo Healy preguntó al mandatario sobre el diagnóstico que tiene hasta hoy en la mesa de seguridad sobre los delitos de feminicidios y las agresiones contra las mujeres en México.

Todos los días tenemos un diagnóstico, nosotros tenemos una relación de homicidios diarios, nos informan de los homicidios cometidos en las últimas 24 horas; cuántos hombres, cuántas mujeres, en dónde, no quiere decir que todas las mujeres que pierden la vida son por feminicidios, sí hay un porcentaje sobre eso. En general ayer hubo 85 homicidios y como 10, 12% mujeres. Estamos hablando de enfrentamientos y todo lo que se presenta”, dijo.

De acuerdo con el dato del Presidente, alrededor de 10 mujeres fueron asesinadas ayer.

López Obrador contestó a la pregunta sobre las acciones puntuales de su gobierno para combatir el feminicidio que se atiende el problema de la inseguridad y la violencia de manera integral.

“Y no queremos violencia no queremos que se agreda, que pierdan la vida niñas niños mujeres, ancianos, jóvenes, no queremos que haya asesinatos, no queremos que haya violaciones a los derechos humanos y se cuida a la población vulnerable”, dijo.

El Presidente agregó que el enfoque de su gobierno es de mejorar las condiciones de vida, de trabajo y “moralizar al País”.

“Es lo que estamos llevando a cabo y respetando a todas las manifestaciones que se vierten sobre nuestro trabajo, pero hay una estrategia, no vamos a actuar con espectacularidad”, precisó.

El mandatario añadió que se actuará en base al Plan de Desarrollo y de Seguridad y Paz, pues no darán “bandazos”.

“Si caemos en la improvisación no vamos a resolver el problema”, dijo.