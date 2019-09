Darán 525 mil pesos a damnificados del 19-S que se muden de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que entregará apoyos económicos hasta por 525 mil pesos a los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017 que deban ser reubicados, pero que quieran irse a otra entidad.

Si alguien dice: yo no me quiero reubicar ahí, me quiero salir fuera de la capital, estamos viendo junto con la Comisión [para la Reconstrucción] y con el subsecretario de la Sedatu, David Cervantes, de qué manera se les puede apoyar, dar facilidades para que se vayan a otra entidad", comentó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.