Dan "tijerazo" a Negrete en proyecto de la 4T

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Ricardo Ruiz, advirtió que el alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, “no es ni será parte del proyecto de la Cuarta Transformación que hoy se materializa en la capital de la República Mexicana”.

Con ello, el morenista le respondió al exfutbolista, quien el domingo pasado, durante su Primer Informe de Labores, anunció que se deslindaba de los partidos políticos que lo llevaron a su actual cargo (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano).

Además, Negrete Arias sostuvo que se adheriría al proyecto del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Por ello, Ruiz Suárez aseguró que “este personaje no será aceptado en Morena, porque no ha roto con sus aliados en el fraude electoral que lo llevaron a posesionarse de la alcaldía de Coyoacán”, sostuvo.

De igual forma, el morenista señaló que el edil “no ha denunciado a los funcionarios corruptos de su demarcación, quienes le ayudaron a cometer el fraude. Más aún, continúan abusado del clientelismo social”, expresó el coordinador en el Antiguo Palacio de Donceles.



Asimismo, Ricardo Ruiz destacó que “esa falsa declaración no abona en nada para integrarse a la Cuarta Transformación. No se trata de decir, sino de hacer, por lo que mientras no exista un verdadero deslinde y sólo sea una declaración hecha de dientes para afuera, ni lo vamos a aceptar en Morena y no vamos a creer que haya un cambio en la alcaldía”, reiteró.

Insistió en que Manuel Negrete “no es parte del proyecto de Morena; al contrario, ha sido enemigo de este proyecto”.

Ante ese panorama, también exigió: “No más a este tipo de acciones y reprobamos el abandono en el que se encuentra la alcaldía Coyoacán”.