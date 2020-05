Dan de alta a mujer embarazada tras vencer al Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras dar positivo a Covid-19 y de luchas por su vida, fue dada de alta una mujer embarazada de 22 semanas y media de gestación de la Unidad de Cuidado Intensivos del Hospital General de Zona No. 1-A “Dr. Rodolfo Antonio de Mucha Macías” del IMSS.

La mujer de 30 años, identificada como Nancy, relató que acudió a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) luego de presentar problemas de respiración, oxigenación y fiebre, por lo que fue canalizada como caso sospechoso de Covid-19.

Al momento de su ingreso, Nancy fue diagnosticada con falla orgánica múltiple, es decir que comprometía su estado neurológico, cardiaco, pulmonar y falla en ambos riñones.

Nancy requirió de ventilación mecánica durante los 18 días que permaneció hospitalizada.

Me comentaban que mi bebé no se iba a salvar por las semanas que tenía de gestación, pero ahora que desperté el bebé sigue en mi panza; ya estoy mejor y quiero decirles que se cuiden, no salgan de casa”, dijo la mujer tras permanecer dos semanas en terapia intensiva.