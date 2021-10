"¡Dale un balazo a este carnal!": El violento asalto a una combi en Edomex

ESTADO DE MÉXICO.-Un violento asalto ocurrió en una combi en Los Reyes la Paz, en el Estado de México.

"¡Dale un balazo a este carnal!", le ordenó un asaltante a su cómplice, quien ya había disparado la pistola que portaba en el interior de la unidad de transporte público para intimidar a los usuarios y que les entregaran sus objetos de valor.

En un video de las redes sociales se observa que dos hombres abordaron a las 21:08 horas del lunes 11 de octubre el vehículo concesionado que circulaba sobre la autopista México-Puebla, hasta uno de ellos al subirse les da las buenas noches a los pasajeros y una voz femenina también le contesta el saludo.

Una de las usuarias le pide al conductor que se detenga en el puente del frontón y luego en la bodega para que puedan descender dos de ellas.

Uno de los sujetos que se había acomodado en el asiento cercano a la puerta, quien lleva un cubreboca y se coloca la capucha en la cabeza de su sudadera oscura, saca de la bolsa una pistola y encañona de manera rápida a uno de los pasajeros que está a su lado y luego lo avienta para que se acomode en otro lugar.

El ladrón comenzó a recoger pertenencias de las víctimas.

Su cómplice, quien porta un cubreboca también, se levanta de su asiento y le arrebata el teléfono celular a una mujer que lo llevaba en la mano, luego se dirige con otros de los usuarios a quienes les quita su dispositivo móvil.

Disparan para amedrentar a pasajeros

"¡Celular, en corto en corto, teléfono carnal, teléfono, teléfono y la cartera!", les dice a las víctimas que están sentadas en la parte trasera de la unidad.

En ese momento el hombre que lleva la pistola dispara al piso de la vagoneta y una de las pasajeras se espanta, por lo que grita.

"¡Celular, en corto en corto, teléfono carnal, teléfono, teléfono y la cartera!", les dice a las víctimas.

"¡A ver dale un balazo a este carnal que no me quiere dar su teléfono!", le pide a su cómplice el asaltante quien golpea al joven que no le hizo caso.

"¡No traigo nada hermano, que no güey!" Le grita el muchacho al ladrón.

Mientras el delincuente les quita sus pertenencias a los otros pasajeros se escucha un segundo balazo a bordo de la unidad.

Asalto con lujo de violencia

El hombre armado con groserías le grita a uno de los usuarios que está frente a él que le entregue su teléfono celular y finalmente cede a la orden.

El otro sujeto les quita las bolsas a las mujeres que están del otro lado del automotor.

El ladrón armado amenaza con darle un balazo a los otros usuarios a quienes les revisa su ropa para que le entreguen sus cosas de valor.

Y se escucha un tercer disparo en el interior.

"¡Cámara güey, cámara güey, sácalo güey, cámara papá!", le gritan a un pasajero para que también les dé su dispositivo móvil.

El operador de la unidad se detiene y se abre la puerta, pero el ladrón con la pistola se enoja porque no es la parada que le ordenaron.

Metros adelante se detiene el automotor y se abre la puerta, ya no se ve en el video pero es cuando los dos delincuentes descienden y escapan con lo hurtado.