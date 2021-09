Cumbre CELAC: Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay desconoce Gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, desconoció al Gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro en su participación en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al Gobierno del señor Nicolas Maduro , no hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente”, expresó.

“La legitimidad democrática se da no solo accediendo al poder a través de las urnas, sino construyéndola día a día en el ejercicio del poder, honrándola con nuestro actuar, no inmiscuyéndonos en los cuatro poderes”, expuso el mandatario paraguayo.

Y continuó: No manipulando la justicia para perseguir a quienes piensan diferente a nosotros, yo quiero esto para mi país y para toda la región, no hay otro camino que no sea la democracia”.