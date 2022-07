Cuestionan versiones de Fiscalía en casos como el de Debanhi y Luz Raquel

CIUDAD DE MÉXICO.- Los casos de Debanhi Escobar, Yolanda Martínez y Luz Raquel y particularmente las versiones que han difundido Fiscalías del País, han sido cuestionadas por usuarios de Internet.

Y aunque se han planteado "accidentes" o hasta supuestos suicidios como las causas de esa muertes, familiares y activistas han reprobado esas explicaciones calificándolas de inverosímiles y a veces hasta de "absurdas".

La noche que se encontró el cuerpo de la joven dentro de una cisterna en el motel Nueva Castilla, autoridades locales difundieron las primeras versiones de que su muerte habría sido un accidente.

El 27 de abril el médico forense Eduardo Villagómez Jasso aseguró que Debanhi cayó con vida a la cisterna y luego precisó que no tenía agua en los pulmones.

La muchacha cayó todavía viva, donde se encontró estaba viva, y había oportunidad de reaccionar. No tenía agua en los pulmones. ¿Por qué no se ahogó?, porque se paró, no sé si usted sepa la altura de la cantidad de agua en la cisterna, eran 90 centímetros”.