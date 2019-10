Cuestionan contadores dichos de Polevnsky sobre SAT

CIUDAD DE MÉXICO.-Integrantes del Colegio de Contadores Públicos de México desecharon el señalamiento de Yeidckol Polevnsky, dirigente de Morena, sobre que su contador fue el responsable de que el SAT le condonara un adeudo "indebido" de 16 millones de pesos.



Roberto Colín, indicó que la declaración anual que el contador presentara ante el SAT debió ser necesariamente aprobada por la morenista.



El contador hace la declaración anual para el pago de los impuestos y la tiene que autorizar el contribuyente. En una historia como ésta, sí nos deja dudar mucho de la capacidad del contador, cosa que pareciera inverosímil que un contador pudiera caer en tantos errores, en tantas inconsistencias.



"Estaríamos hablando de que no era un contador preparado el que estaba haciendo las declaraciones", consideró.



Incluso, señaló que, para que el contador presentara declaraciones anuales de una persona física con actividades empresariales, debió contar con facturas físicas.



"Se puede dar el caso de que a un contador no se le informe que ya cambiaste de régimen y que sigan corriendo las obligaciones del régimen empresarial y además las de sueldos y salarios.



"Lo que resulta preocupante, lo que debe de hacer un contador es allegarse de toda la información para poder hacer las declaraciones. Necesitamos las facturas y estados de cuenta, y ahí el contador se puede percatar claramente de qué ingresos son los que está considerando", indicó.



Tras la revelación de que fue beneficiada con perdones fiscales en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la dirigente morenista aseguró que su adeudo con el fisco se debió a un "error" de su contador, que omitió tramitar el cambio de su régimen fiscal de persona física con actividades empresariales al de asalariada cuando se desempeñó como senadora (2006-2012).



Polevnsky explicó que el SAT le quería cobrar 16 millones de pesos por concepto de IVA en la emisión de facturas; sin embargo, ella desconoció el cobro alegando que, en todo ese tiempo, no realizó actividad empresarial alguna.



Para Jerónimo Pérez, también del Colegio de Contadores, el cobro del IVA se genera cuando el SAT detecta actividades económicas que causan la obligación fiscal del contribuyente.



Es decir, detalló, Polevnsky efectivamente tuvo actividades empresariales que derivaron en la obligación tributaria.



"Tomando en cuenta lo que ella mencionó, el tener registradas sus obligaciones diferentes a las cuales realiza no debiera generar obligación alguna mientras no se emitan comprobantes o se realicen actos o actividades que originen retenciones de IVA, lo más que debieran proceder son, en su caso, infracciones o multas", explicó.



"Mientras no se emita un comprobante que origine una obligación de pago a la autoridad fiscal, no habría obligación alguna, aquí lo más que pudiera pasar es que la autoridad fiscal dijera: 'oye, vi que estás dado de alta con diversas obligaciones y no me has pagado ni me has presentado ninguna declaración', ahí lo que procedería sería un requerimiento de la autoridad fiscal, pero por la no presentación de las declaraciones, eso se traduce en su caso en alguna multa, pero no como tal en una omisión en el caso de IVA, no hay en ese sentido la conexión de cómo se originó la retención de IVA que ella señala".