Cubrebocas no debe dar falsa seguridad: López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.- El cubrebocas es un instrumento solidario, se usa para no contagiar a los demás pero no hay que tener falsa seguridad de que porque lo lleva no se contagia, alertó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en México, Hugo López-Gatell Ramírez.



“Lo usamos para no contagiar a los demás, pero no debemos tener la falsa seguridad de que porque ya tengo cubrebocas no me voy a contagiar porque eso es lo que lleva y lo estamos viendo todos los días cuando se realizan fiestas”, destacó en su participación durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Hay personas que salen, explicó, sienten que al usar cubrebocas ya están protegidas. El cubrebocas se utiliza cuando no se tiene la sana distancia para proteger a las personas.



El subsecretario agregó que actualmente se transcurre la semana 51 y que en las últimas mediciones correspondientes a la semana 49 de la epidemia, la actividad de propagación del virus a nivel nacional se mantenía en 39%.



La ocupación total hospitalaria es del 41%; 43% en cuidados generales y 36% con ventilador. La ocupación hospitalaria al 13 de diciembre fue de 15 mil 731 pacientes.



Apoyo sector privado



López-Gatell Ramírez anunció que se coordinan con el sector privado para que ayuden a organizar la vacunación en los centros de trabajo, de igual manera en centros educativos de educación superior.



“El empeño es que todos tengan acceso a vacuna de manera universal, gratuita”, expresó.