Cuauhtémoc Blanco presume hospital móvil Covid-19 y no funciona

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras presumir un primer hospital móvil ajeno, en abril pasado, el Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, adquirió otro con esas características para atender casos de Covid-19... pero tampoco funciona.

El segundo hospital móvil, adquirido por 14 millones de pesos, luce abandonado en Jojutla, con las camas aventadas, el armado incompleto y sus equipos a plena intemperie.

El primer nosocomio móvil fue instalado el 4 de abril en un deportivo de Cuernavaca, y el ex futbolista aprovechó su armado para grabar un spot, como una respuesta inmediata a la pandemia.

Contamos con un hospital móvil como medida adicional ante la eventual necesidad de mayores espacios hospitalarios. Este hospital móvil cuenta con 40 camas, expansivo a 100 camas", presumió Blanco del hospital que no era del gobierno estatal ni daría servicio en ese lugar.

El hospital móvil fue colocado ahí por el Gobierno federal e iba a ser visitado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco de su gira a Cuernavaca. Pero el tabasqueño decidió visitar un hospital del ISSSTE que había sido reconvertido para atender a pacientes con Covid-19.

Ante la lluvia de críticas por ese montaje de Blanco, el Gobierno del estado explicó que se trató de un simulacro y se anunció la compra de un hospital de ese tipo por 14 millones de pesos.

"Llevamos a cabo supervisión del hospital móvil, que se instaló en el hospital Dr Ernesto Meana San Román de Jojutla en días pasados, como parte de las medidas del plan de reconversión hospitalaria diseñado para enfrentar la contingencia sanitaria por Covid-19 ", tuiteó Blanco el 8 de mayo, en referencia al nuevo hospital móvil, ahora sí, del Gobierno del estado.

En las fotografías que el mismo mandatario subió a su red social figura el hospital sobre tablas blancas impecables y unas camas en completo orden.

La unidad móvil, instalada en Jojutla como parte del plan de reconversión hospitalaria, diseñado para enfrentar la contingencia sanitaria por COVID-19, cuenta con todo lo necesario para brindar atención de calidad a los morelenses.#QuédateEnCasa #SanaDistancia pic.twitter.com/4GgCtXuKFv — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) May 9, 2020

Sin embargo, el 13 de mayo, ese hospital móvil lució desarmado, con las camas recargadas en árboles, las tablas desacomodadas, las camas sin colchonetas y entre grava.

Otras partes del Hospital móvil lucieron en el suelo.

Autoridades de Jojutla afirmaron a REFORMA que el hospital móvil no ha dado servicios y que no esta diseñado para atender a pacientes de Covid-19, pues no cuenta con ventiladores ni monitores de signos vitales.

"Este dizque hospital tiene dos carpas, dos lonas, las estructuras de las camas, son de tubo plegables, algunos ya están oxidados, no hay colchonetas, tampoco tiene insumos médicos de tecnología, ni ventiladores... ¿Eso costó 14 millones?, no cuesta ni tres millones esa chatarra", afirmó un funcionario de Salud de Morelos.

A casi ocho días de inaugurado, el hospital móvil fue desarmado ayer nuevamente, afirmaron autoridades de Jojutla.