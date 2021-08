¿Cuándo aplicarán la segunda dosis antiCovid a personas de 18 a 29 años de edad en Iztacalco y Tlalpan?

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de la Ciudad de México anunció el día de hoy las fechas en las que se aplicará la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 a personas de entre 18 y 29 años de edad de las alcaldías Iztacalco y Tlalpan.

Las autoridades informaron que del 24 al 28 de agosto se espera vacunar a 151 mil 063 personas en ese rango de edad con el antígeno de Sinovac.

Para llevar un mejor control se pidió a los interesados acudir a las sedes de vacunación que les toca y respetando la fecha de acuerdo a la inicial de su primer apellido.

Calendarización de aplicación

La inmunización en ambas alcaldías se llevará a cabo los mismos días y con la misma distribución, la cual quedó de la siguiente manera:

Martes 24 de agosto: A,B,C

Miércoles 25 de agosto: D,E,F,G

Jueves 26 d agosto: H,I,J,K,L,M

Viernes 27 de agosto: N,Ñ,O,P,Q,R

Sábado 28 de agosto: S,T,U,V,W,X,Y,Z (y rezagados)

Sedes

Para Iztacalco las sedes son:

Palacio de los Deportes

Para Tlalpan:

Escuela Nacional Preparatoria 5

Instituto Nacional de Medicina Genómica

¿Qué necesito llevar?

Los interesados en recibir la segunda dosis deberán llevar los siguientes documentos para poder ser vacunados:

Identificación oficial

Comprobante de vacunación de la primera dosis

Expediente de vacunación prellenado (puede descargarse en mivacuna.salud.gob.mx)

Información a tener en cuenta

Durante estas jornadas no se podrán aplicar primeras dosis a personas no vacunadas, pero aquellos que hayan recibido la primera dosis antes del 28 de julio y no pudieron asistir a su segunda aplicación, sí podrán ser vacunados.